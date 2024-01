Odbijen zahtjev za produženje pritvora Katarini Baćović, Piperoviću, Milačiću i Vuljaju

Vrhovni sud saopćio je da su odbili zahtjev Osnovnog tužilaštva u Podgorici za produženje pritvora Katarini Baćović, Ivici Piperoviću, Nikoli Milačiću i Marijana Vuljaju, osumnjičenima za saučesništvo u obijanju depoa podgoričkog Višeg suda.

Ocijenili su da se u prijedlogu za produženje pritvora ne navodi za koje krivično djelo se u konkretnom traži produženje pritvora protiv okrivljenih, niti da se navodi za koji period se traži produženje pritvora, kao ni činjenice koje idu u prilog produženja pritvora.

Pritvor trajao tri mjeseca

- Vijeće Vrhovnog suda u sastavu sudije Zorana Šćepanovića kao predsjednika Vijeća i sutkinja dr. Vesne Vučković i Milenke Seke Žužić kao članica Vijeća odbilo je prijedlog za produženje pritvora protiv okrivljenih K.B., I.P., i N.M., zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo kriminalno udruživanje iz člana 401. stav 2 u vezi sa stavom 1, u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa iz člana 240. stav 1 tačka 1 i sprečavanje dokazivanja putem pomaganja iz člana 390. stav 2 u vezi s članom 25. Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG). Protiv okrivljenih K.B. i N.M. i zbog osnovane sumnje da su izvršili i krivično djelo falsifikovanje isprave iz člana 412. stav 2 u vezi sa stavom 1 (KZCG) i protiv okrivljenog M.V. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 387. stav 2 KZCG - saopćio je Vrhovni sud.

Oni su integralno objavili dio obrazloženja iz donijetog rješenja:

- Prema odredbi čl.177. st. 3 Zakonika o krivičnom postupku pritvor, koji je trajao tri mjeseca, Vrhovni sud može produžiti najduže za još tri mjeseca za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko pet godina iz važnih razloga i to na obrazloženi prijedlog državnog tužioca. Ova odredba podrazumijeva da je teret dokazivanja potrebe za daljim trajanjem pritvora na državnom tužiocu i da njegov prijedlog u tom smislu mora da sadrži činjenice i okolnosti koje opravdavaju postojanje osnovane sumnje o izvršenom krivičnom djelu i pritvorskih razloga zbog kojih se pritvor može odrediti, odnosno produžiti.

Po nalaženju Vrhovnog suda Crne Gore u prijedlogu za produženje pritvora se ne navodi za koje krivično djelo se u konkretnom traži produženje pritvora protiv okrivljenih niti se pak navodi za koji period se traži produženje pritvora, kao ni činjenice koje idu u prilog produženja pritvora.

Formalni uslovi

"Odredbom čl.177. st.3 Zakona o krivičnom postupku je eksplicitno propisano da ako se postupak vodi za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, vijeće Vrhovnog suda može, na obrazloženi prijedlog državnog tužioca, iz važnih razloga produžiti pritvor najduže za još tri mjeseca. To znači da samo u postupku za teža krivična djela, tj. krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora preko pet godina ili teža kazna, postoji mogućnost da pritvor u istrazi traje duže od tri mjeseca, jer tada vijeće Vrhovnog suda može produžiti trajanje pritvora za još tri mjeseca, ako su kumulativno ispunjena dva uslova i to formalni uslov- da je to predložio ovlašteni tužilac i materijalni uslov – da za takvo produženje postoje važni razlozi. Iako je postojanje važnih razloga faktičko pitanje za produženje pritvora u skladu sa članom 177. stav 3. Zakona o krivičnom postupku, važnost određenih razloga treba da se cijeni u vezi sa razlozima iz kojih je pritvor određen, i razlozi za produženje pritvora se ne mogu svesti samo na konstataciju da još uvijek postoje razlozi zbog kojih je prethodno pritvor i bio određen, već moraju imati svoj poseban kvalitet.

Isto tako, odredbom čl.175. st.1 Zakonika o krivičnom postupku propisano je da se pritvor može odrediti kad postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinilo krivično djelo i ako postoji neki od pritvorskih razloga iz tač.1 do 5 istog stava.

- Imajući u vidu da se okrivljenima K.B., I.P. i N.M. stavlja na teret da postoji osnovana sumnja da su izvršili krivično djelo kriminalno udruživanje iz čl. 401. st. 2 u vezi sa st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore za koje je propisana kazna zatvora do dvije godine, sprječavanje dokazivanja putem pomaganja iz čl. 390. st. 2 u vezi sa čl. 25 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine, okrivljenima K.B. i N.M. da postoji osnovana sumnja da su izvršili i krivično djelo falsifikovanje isprave iz čl. 412. st. 2 u vezi sa st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do pet godina, a okrivljenom M.V. da postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz čl. 387. st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do pet godina, to ovim optuženim za navedena krivična djela ne postoji zakonska mogućnost da se na osnovu čl.177. st.3 Zakonika o krivičnom postupku traži produženje pritvora.

Relevantni i dovoljni razlozi

Mogućnost da se u smislu člana 177. st.3 Zakonika o krivičnom postupku traži produženje pritvora postojala bi samo zbog postojanja osnovane sumnje u pravcu izvršenja krivičnog djela teška krađa iz čl. 240. st.1 tač.1 Krivičnog zakonika Crne Gore za koje krivično djelo je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina i to u odnosu na optužene K.B., I.P. i N.M., za koje se osnovano sumnja da su izvršili navedeno krivično djelo. U konkretnom predmetu za okrivljenog M.V. imajući u vidu visinu zakonom zaprijećene kazne za krivično djelo za koje je ovaj okrivljeni osnovano sumnjiv, ne postoji zakonska mogućnost da mu se na osnovu člana 177. st.3 Zakonika o krivičnom postupku predlaže produženje pritvora.

Dakle, uz postojanje osnovane sumnje mora se procijeniti i to da li za pritvor postoje relevantni i dovoljni razlozi koji proizilaze iz pribavljenih činjenica i informacija. Zbog toga u prijedlogu za određivanje pritvora moraju biti navedene činjenice koje idu u prilog pritvaranju ili produženju pritvora, a ne samo navedene odredbe zakonika koje daju mogućnost za određivanje ili produženje pritvora. Prema tome, prijedlog za produženje pritvora mora da sadrži obrazloženje osnovanosti tvrdnje zbog čega pritvor treba produžiti.

Isto tako, osim toga što nije naveo za koji vremenski period se traži produženje pritvora, državni tužilac u prijedlogu nije dao dovoljne i opravdane razloge koji bi ukazivali da u odnosu na okrivljenu K.B. stoji pritvorski osnov iz čl.175. st.1 tač.1 ZKP-a a u odnosu na okrivljene I.P. i N.M. pritvorski osnov iz čl. 175. st 1 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku, već je nasuprot u prijedlogu samo naveo da u odnosu na ove optužene i dalje postoje razlozi zbog kojih im je određen pritvor, a koji su predviđeni u članu 175. Zakonika o krivičnom postupku.

Dakle, prijedlog za produženje pritvora u konkretnom slučaju se ne zasniva na individualizaciji osnovanosti pritvora, jer uopće ne sadrži relevantne i dovoljne činjenice koje opravdavaju postojanje pritvorskih razloga, a što mora da sadrži, imajući u vidu da se u odlukama o produženju pritvora ne mogu samo ponavljati stalno isti razlozi i ne mogu se koristiti apstraktne formulacije u prijedlozima za produženje pritvora, pa ni u odlukama kojima se takvi prijedlozi prihvataju - naveo je Vrhovni sud u obrazloženju.