U Crnoj Gori od 1. jula se zabranjuje uvoz vozila starijih od 15 godina

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) Crne Gore krajem marta će usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište, a kojim će u ovoj zemlji biti zabranjeno uvoženje vozila starijih od 15 godina.

Primjena ove mjere će početi od 1. jula ove godine i bit će zabranjen "Euro 4" vozila, te će minimalan standard postati "Euro 5", kojem pripadaju ona proizvedena od 2009. do 2013. godine, pišu crnogorske "Vijesti".

Crna Gora trenutno ima ograničenja da uvozni novi automobili moraju ispunjavati "Euro 6", a polovni "Euro 4" standard.

Iz MSP-a su naglasili da je cilj ove mjere obnavaljanje voznog parka, te da se uvozno ograničenje ne odnosi na postojeća starija vozila, pa ona mogu prometovati dok god prolaze proces registracije.

Istakli su da je analiza koju su radili pokazala da je prosječna starost vozila u Crnoj Gori oko 16 godina.

Navode da su do 2020. veliki dio uvoza činila vozila stara od 12 do 15 godina i to do 60 posto. U posljednje tri gode se to promijenilo, pa se sada bilježi pad uvoza "Euro 4" vozila, pri čemu se ta razlika prenijela u korist vozila standarda "Euro 6".