Eskobar: Beograd i Priština da poštuju dogovoreno u Briselu

Specijalni izaslanik SAD za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Escobar) danas je održao online brifing s novinarima među kojima je i "Dnevni avaz", kao i svjetski mediji, ali i regionalni.

Trenutno boravi u Briselu odakle će otići u Prištinu i Podgoricu.

Govorio je Eskobar o odnosima Kosova i Srbije, istakavši kako Priština ignoriranjem dijaloga s Beogradom ignoriše svoje evropske partnere koje je zbog toga, kako je naveo, nemoguće ubijediti o pitanju njene dalje integracije na međunarodnoj sceni.

Brža integracija

- Put ka EU i NATO-u vodi preko pet zemalja koje nisu priznale Kosovo. Te zemlje bi željele da vide napredak po svim pitanjima koja su obuhvaćena dijalogom koji vodi EU. Ignorisanjem dijaloga, Kosovo ignoriše evropske partnere i nemoguće je da ubijedimo da napreduju u daljoj integraciji Kosova. Veoma sam zabrinut što Kosovo ne čuje američku ponudu za partnerstvo za daljom i bržom integracijom - rekao je Eskobar.



Dodao je i da se SAD zalaže za to da dođe do nastavak dijaloga, kao i da nema alternative dijalogu.

Pozvao je Beograd i Prištinu da poštuju dogovoreno u Briselu i da provode dogovoreno u dobroj volji te spriječe provokacije.

Nazvao je katastrofalnom odluku Centralne banke Kosova o ukidanju dinara i pozvao Vladu u Prištini da sarađuje s međunarodnom zajednicom, kako bi se pronašlo rješenje za takvu odluku.



- Partnerstvo SAD i naroda Kosova ne zavise od jednog čovjeka ili stranke, ali imamo problem u komunikaciji s Kurtijem (premijer Kosova, op.a.). Imali smo, uživali u veoma, veoma bliskom partnerstvu s Kosovom u prošlosti. Veoma bismo voljeli da se taj odnos vrati na onaj kakav je bio prije - rekao je Eskobar.



Na pitanje o Zajednici srpskih općina, Eskobar je rekao da Priština nikada nije rekla da li prihvata prijedlog statuta ZSO koji je predložila Evropska unija, kao i da je SAD teško da razumije zašto to ne čine.



Dodatne tenzije

- Želim da ponovim, ZSO ne bi bila druga Republika Srpska. To je jednostavno prilika za općine sa srpskom većinom, da koordiniraju pružanje općinskih usluga na srpskom jeziku za građane Kosova. To je to. I to je pravno obavezujuća obaveza. Tako da smo čuli mnogo različitih razloga zašto to nije podnijeto ili zašto nije napredovalo, nijedan ne prihvatamo. Trebalo bi da se krene dalje - rekao je Eskobar.



Također, Eskobar se osvrnuo na Crnu Goru, kazavši kako je ova zemlja "favorit za pristupanje EU". Ujedno, izrazio je zabrinutost zbog činjenice da bi lideri nekadašnjeg DF-a mogli biti dio Vlade Crne Gore. Rekao je kako su to, ipak, odluke koje donosi Vlada Crne Gore, a ne SAD.

- Ali javno smo rekli da smo zabrinuti i da ove partije nisu partner Sjedinjenih Država. Predstavnici ovih partija, govorili su da će preispitati članstvo u NATO-u, da imaju namjeru da povuku priznanje Kosova, što bi izazvalo dodatne tenzije u regionu. Tako da, oni se nisu promijenili. A kroz mnoge stvari koje radi šef parlamenta (Andrija Mandić, op.a.) nismo vidjeli posvećenost euroatlantskim integracijama. Tako da jesmo zabrinuti zbog mogućnosti da oni koji ne dijele vrijednosti kao ostatak koalicije, mogu ući u Vladu - rekao je Eskobar.