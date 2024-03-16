Mesić pozdravio odluku Milanovića, pa se našalio: Moram se sada i ja kandidirati

Nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić nalazi se u posjeti Azerbejdžanu i pozdravlja odluku predsjednika te države Zorana Milanovića, piše Novi list.

– Vi ste šokirani u Hrvatskoj, a ja sam još više u Azerbejdžanu. Mene je ta vijest iznenadila još više od vas. Međutim, kad složimo karte ona je sasvim logična. Jer ako se siluje demokratija, ako se siluje na jedan brutalan način, kao što je bio ovaj izbor Turudića, ako ne vrijede pravila demokratskog društva trebalo je na nekakav način reagirati. I predsjednik je izvrsno reagirao. Sada će se stvari i karte presložiti u Hrvatskoj - rekao je Mesić.

Opozicija favorit

On smatra da je sada opozicija favorit parlamentarnih izbora.

– Da. Sada će se presložiti sve karte. Sve što je dosad bilo na nekakav način predvidivo više nije predvidivo. Sada će se sve mijenjati. Ovo je jedan hrabar potez koji Hrvatsku vraća natrag na demokratski put. Natrag u demokratiju - rekao je Mesić.

On smatra da će se izbori sada riješiti.

– Korupcija je opasna ako se događa kod pojedinaca. To je opasno. Ali nije katastrofalno. Međutim, ako se događa u širem krugu, ako se ide podmićivanjem širokog kruga birača, ma što se događalo, to je jedan nedozvoljeni način na koji se podmićivalo glasačko tijelo. I ja očekujem da će to građani procijeniti o čemu se radi. Da je to u stvari jedna prevara radi zadržavanja vlasti radi stvaranja jednog modela, ja ne znam kako bih ga nazvao, ali modela premijerske vlasti kancelara, da se pretvara u kancelara. To se očito više nije moglo trpiti. A birači će odlučiti šta je u redu što nije u redu u Hrvatskoj - zaključio je Mesić.

Ustavna kriza

Odgovarajući na pitanje je li Hrvatska ušla u ustavnu krizu, Mesić je rekao da su se sada dogodile nepredvidive stvari.

– Ali Ustavni sud je poslao očito jednu poruku koja vraća Ustavni sud u normalu. Jer ako nisu došli na inauguraciju, to je pljuska i premijeru i HDZ-u - rekao je Mesić.

On se na kraju i našalio.

– Šta sad mogu, moram se sada i ja kandidirati - rekao je Mesić.