Obavještajne agencije "love" signale kineske propagande na makedonskim izborima

Ustavni amandmani kojim se Bugari uključuju u Preambulu uslov su za nastavak pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije s Evropskom unijom (EU), a to je i fokus predizborne kampanje.

- Razlog zbog kojeg se zalažemo za njegovanje odnosa sa ovim zemljama je ideološki, ok je izbjegavanje podizanja bilateralnih odnosa sa Kinom na nivo strateškog partnerstva neodgovorno i kratkovido - odgovorili su iz Ljevice za RSE.

- Kod nas je to stranka Ljevica i njihov predsjednički kandidat, koji svojim narativima o BRICS-u, o multipolarnom svijetu, direktno promovišu kineske pozicije i kinesku viziju novog svjetskog poretka. Ono što treba provjeriti je da li je to rezultat njihovog ideološkog opredjeljenja ili sklonosti ili direktne ili indirektne podrške i pomoći raznih kineskih faktora", kaže Krstinovska.

Slabo i sporno ekonomsko prisustvo Kine

Prethodno je još aktuelni šef države Stevo Pendarovski u izjavi za RSE istakao da kineski uticaj u Sjevernoj Makedoniji "nesumnjivo postoji" i da dolazi kroz ekonomske tokove.

Međutim, Pendarovski pravi razliku u pogledu načina na koji su Kina i Rusija prisutne u Sjevernoj Makedoniji.

- Ruski uticaj nikada ne dolazi kroz ekonomiju. Mi praktično nemamo ruskih investicija u Makedoniji. Nikada nismo imali - navodi.

Međutim, kaže Pendarovski, Kina ima potpuno drugačiji pristup.

- Kina dolazi kroz investicije i kroz jeftine kredite koje vam daje. I tako, ako ste u nekim dijelovima skloni nepoštenom ponašanju, Kinezi mogu na takav način da ulaze. Do sada su dolazili isključivo s ekonomskim inicijativama koje na prvi pogled nimalo ne izgledaju kao pokušaj, ne znam, obavještajnog prodora. Ne mogu da tvrdim tako nešto. Međutim, do sada nisam vidio klasičnu ili tradicionalnu špijunsku školu ili pristup Kineza. Kod Rusa je to tradicionalan pristup - kaže Pendarovski.

U poređenju sa drugim zemljama Zapadnog Balkana, Sjeverna Makedonija ima relativno malo kineskih investicija. Mapiranje kineskih investicija u regionu pokazuje da kineska razvojna kampanja u infrastrukturnim projektima kao što je "Inicijativa Pojas i put" ima visoku cijenu za ljudska prava, transparentnost i životnu sredinu sa posebno jakim posljedicama po klimu, piše u nedavnom izveštaju nevladine organizacije Just Finance International.

Istraživanje se odnosi na mapiranje kineskih investicija i sudskih procesa u vezi s njima u Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. Prema izvještaju, zabilježeno je preko 100 slučajeva u desetinama investicija u susjednim zemljama, što, kako se navodi u izvještaju, dovodi u pitanje zakonitost i etičnost kineskih investicija na Zapadnom Balkanu.



U Sjevernoj Makedoniji su zabilježena dva kineska infrastrukturna projekta, i to izgradnja autoputa Kičevo - Ohrid i Miladinovci - Štip. Kao izvođač građevinskih radova navedena je kineska kompanija "Sinohidro".

Nevladina organizacija piše o sudskom postupku u slučaju "Traektorija" koji se odnosio na proceduru izbora kineske kompanije "Sinohidro" za izgradnju autoputeva Miladinovci - Štip i Kičevo - Ohrid.

Ovaj slučaj otvorilo je bivše Specijalno javno tužilaštvo, u kojem su bivše vlasti optužene za korupciju, odnosno provizije naplaćene od kineske kompanije. Međutim, izmjenama Krivičnog zakona krivično djelo je zastarjelo i optuženi za zloupotrebu službene dužnosti i primanje mita neće biti procesuirani.

Borba protiv dezinformacija

U borbi protiv ruskih i kineskih narativa, Sjeverna Makedonija nije sama. Sjeverna Makedonija je 12. maja 2023. bila prva zemlja s kojom su Sjedinjene Američke Države potpisale Memorandum o razumijevanju i saradnji u borbi protiv dezinformacija koje dolaze iz Rusije, Kine ili trećih zemalja.

A samo mjesec dana ranije, u aprilu, Kina i Sjedinjene Države "sudarile" su se na makedonskom tlu. Razlog tome su međusobne optužbe za širenje dezinformacija i propagande u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Sjevernu Makedoniju.

Specijalni predstavnik i koordinator Centra za globalni angažman pri Stejt departmentu Džejms Rubin naglasio je da je "region Zapadnog Balkana pod jakim uticajem manipulacija i laži ruskih i kineskih struktura".

Reagovala je kineska ambasada u Sjevernoj Makedoniji ocijenivši da su SAD "najveći distributer dezinformacija" i pozvala američke političare da prestanu da ocrnuju i kleveću Kinu i ujedno narušavaju prijateljske odnose sa Sjevernom Makedonijom.

U tom periodu, prvi put na javnoj sceni, direktor državne Obavještajne agencije istakao je da u Sjevernoj Makedoniji, osim ruskog, postoji i kineski uticaj i istakao da će ta zemlja biti meta dezinformacija i propagande tokom dvostrukih predsjedničkih i parlamentarnih izbora.