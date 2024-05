Spajić: Prosječna plaća u Crnoj Gori bit će 1.000 eura do kraja ove godine

Premijer Crne Gore Milojko Spajić je kazao da će prosječne plaće u Crnoj Gori biti 1.000 eura do kraja ove godine.

Spajić je to poručio na premijerskom satu, odgovarajući na pitanje poslanik Socijaldemokrata Borisa Mugoše. Mugoša je pitao hoće li tokom ove godine i na koji način biti ispunjeno obećanje o uvećanju prosječnih i minimalnih neto plata, svih zaposlenih u Crnoj Gori za oko posto, pišu Vijesti.me.

- Prosječna zarada će biti 1.000 eura do kraja ove godine, kao što smo rekli i obećali, to će se desiti. Nemojte da se sekirate bit će veća zarada i za vas, neto zarada će porasti i nikakav problem neće biti. Što se tiče Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), vidim da se informišete iz medija koji konstanto napadaju Vladu, to su mediji koji istaknu jednu izjavu a sakriju drugu. Znate li šta je MMF takođe rekao u istom izvještaju, da se na lijep način izvinjavaju što nisu bili u pravu, da će Crna Gora izaći na tržište kapitala i zadužiti se po osam odsto, koliko su oni tada predviđali. Mi smo izdali obveznicu po 5,8 posto - kazao je Spajić.

Posljednja četiri budžeta

Naveo je da je MMF ranije govorio i da će rast Crne Gore u 2021. biti dva posto, pa 3,8, pa devet pa 11 posto, dok je rast na kraju bio 13,5 posto. Spajić je kazao da su se i tada izvinjavali. Dodao je da su ih upozoravali i za vrijeme primjene Evrope sad 1 te da su u ovogodišnjem izvještaju, pohvalili primjenu tog programa.

- MMF nikad neće podržati smanjenje poreza i povećanje plata i penzija, MMF je takva institucija. Svjetska banka je takva institucija, to su konzervativne institucije koje to nikada neće podržati javno ali će pohvaliti kada se uradi na fiskalno održiv način - pojasnio je Spajić.

On je pojasnio da je MMF primjetio da su učestvovali u izradi tri od posljednja četiri budžeta, kao i da su zadržali fiskalnu disciplinu uprkos povećanju plata.

- Prosječna penzija u Crnoj Gori je veća nego u Hrvatskoj, nije uvijek bila. Prosječna plata u Crnoj Gori su uvijek bile manje od hrvatskih i to pola smo bili, bili smo pola hrvatske plaće. Do kraja godine ćemo u desetinama eura biti od hrvatske plaće. Do ulaska u Evropsku uniju mi ćemo preteći Hrvatsku i bit ćemo napredniji ekonomski od Hrvatske, ovo vam sada ja garantujem - istakao je Spajić.

Mugoša je naveo da se Crna Gora od kako je Spajić u politici, zadužila dvije milijarde eura te da se njegova Vlada u devet mjeseci, zadužila milijardu eura. Prošle godine je kako navodi, Crna Gora uvezla 3,8 milijardi eura a izvezla 670 miliona, te da je problem i što se ove godine ne izvozi struja.

- Niste mi odgovorili na pitanje. Vi ste obećali svim zaposlenim u Crnoj Gori, privatni i javni sektor, 25 posto uvećanja neto zarade. Ja sam govorio o impresijama Svjetske banke, Evropske banke i MMF-a. Hrvatska je nakon godinu dana od najave reforme, povećala realnu zaradu 24 eura, a ima 2 milijarde iz EU fondova i mnogo bolji odnos uvoza i izvoza i kreditni rejting - kazao je on, i dodao da želi da budu obazrivi.

Fiskalna strategija do kraja juna

Spajić je u pisanom odgovoru koji je objavljen na sajtu Skupštine, takođe kazao da su sve obećano ispunili, a tako će biti i za dalja povećanja minimalnih i prosječnih plata. Istakao je da će fiskalnom strategijom obuhvatiti sve planirane mjere uz precizno definisanje njihovog uticaja na fiskalni i makroekonomski okvir.

Ovaj dokument će kako se navodi, biti završen do kraja juna nakon čega ćemo ga uputiti Skupštini na razmatranje.

Spajić je kazao da su ispunili sve što su obećali te da se povećanja plata mogu očekivati u rokovima u kojima je prethodno govorio. Dodao je da će sve mjere koje Vlada predloži, biti pažljivo razmatrane kroz socijalni dijalog i uvažavanje privrede, sindikata i odgovoran odnos prema finansijama.