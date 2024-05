Katnić optužuje specijalnog tužioca: Vašim zloupotrebama nema kraja

Milivoje Katnić, pritvoreni bivši glavni specijalni tužilac Crne Gore, teško je optužio specijalnog tužioca Miloša Šoškića da je, falsifikovanjem transkripata Sky aplikacija i nedostavljanjem dokaza teško zloupotrijebio službeni položaj.

Katnić u pismu iz pritvora tvrdi da je o tome obavijestio i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, kao vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, ali da nije bilo od njih odgovora ,"ni koristi”, prenosi "Antena M".

Izbačeni dijelovi iz komunikacija

- Pred moje saslušanje kao okrivljenog, tražio sam od vas da ispravite onu tešku zloupotrebu kada ste falsifikovali transkripte iz Sky komunikacija, što predstavlaja krivično djelo, zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje službene isprave.

Vi ste potpuno svjesno, a da bi mi onemogućili odbranu, iz tih komunikacija izbacili djelove, ne samo koji idu meni u korist, već komunikaciji daju potpuno drugi značaj od onog koji dajete javnosti - tvrdi Katnić u pismu iz Istražnog zatvora u Spužu.

Bivši glavni specijalni tužilac tvrdi da mu se i ne dostavljaju dokazi kako bi mogao da se odredi u svojoj odbrani.

- Što mi ne dostavite dokaze koje vam trazim već mjesec dana. Dužni ste! Tražim ih i glavnom specijalnom tužiocu i vrhovnom državnom tužiocu. Nema koristi. Ne date ih, da ne bih mogao napisati djelotvornu žalbu na pritvor. Zloupotrebljavate zakon i službeni položaj - naveo je Katnić.

Pokušali ga proglasiti suicidalnim

Potom navodi kako su se u Specijalno državnom tužilaštvu pokušali da zloupotrijebe neuropsihijatre koji su Katnića pregledali.

- Prvo ste organizovali da me psihijatri proglase suicidalnim. Bi vam malo, pa poslaste novog psihijatra da me proglase homicidnim. Iz dva razloga: jedan da mogu poginuti u napadu na policiju, a drugi da mi oduzmete oružje koje posjedujem pod dozovlom... Tražim da mi vratite tri puške i dva pištolja koje imam pod dozvolom a koje nijesu predmet krivičnog postupka. Ako to ne uradite, donesite rješenje o oduzimanju na koje mogu izjaviti žalbu - napisao je Katnić.

Bivši glavni specijalni tužilac Crne Gore je vrlo direktno, u kratkoj pisanoj izjavi, potvrdio da je odbio da se liječi u Kliničkom centru u Podgorici.

- Ovo radim kao jedini oblik otpora koji mi je ostao zbog progona koji nadamnom sprovode djelovi fašističke vlasti i Specijalnog drzavnog tužilaštva - poručio je Milivoje Katnić, prenosi "Antena M".