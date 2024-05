Katnić podnio novu krivičnu prijavu protiv Šoškića

Bivši glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić, koji je se nalazi u Istražnom zatvoru u Spužu podnio je još jednu krivičnu prijavu specijalnog tužioca Miloša Šoškića jer je, kako navodi, počinio više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja, javlja CDM.

Katnić u krivičnoj prijavi navodi da koliko je njemu poznato, Šoškić nije preduzeo krivično gonjenje Duška Roganovića, iako je Milan Kankaraš više puta, pa i kao svjedok saradnik izjavio u predmetu SDT-a da Roganović umiješan u šverc kokaina, kao i ubistvo izvjesnog Pedića.

"Ode Pedala"

- Kankaraš je izjavio da je Duško Roganović na kripti koristio ime “animal”, te da je nakon što je Vladimir Roganović ubijen u Beču preuzeo njegovu ulogu oko nabavljanja i distribucije kokaina - navodi se u krivičnoj prijavi.

Katnić je naveo da je Kankaraš izjavio da mu je Duško Roganović u telefonskom razgovoru rekao da “ode Pedala”, te da je on na osnovu toga zaključio da je Roganović učestvovao u ubistvu Pedića.

- Specijalni tužilac Miloš Šoškic je zaključio da u ovim radnjama postoji osnovana sumnja da je Duško Roganović počinio krivično djelo, a da ga za to nije procesuirao specijalni tužilac Saša Čađenović.

Potom je za navedene događaje pokrenuo postupak protiv Čađenovića i čak je optužnica potvrđena. Nakon toga pokrenuo je krivični postupak protiv mene za isto. No treba navesti da se meni stavlja na teret činjenični opis u vezi šverca droga od strane Duška Roganovića, a ne mnogo teže a to je da nijesam preduzeo gonjenje zbog ubistva ovog Pedića, pa u prostupku protiv Šoškića treba utvrditi zašto je izostavio tu radnju da li da meni pribavi koristi ili nekom drugom.

Osumnjičeni je bio svjestan da mora pokrenuti postupak posebno što se radi o krivičnom djelu ubistvo ali to nije učinio a sve je to stavio na teret meni i Čađenoviću - tvrdi Katnić.

Neotkloniva šteta

Katnić, osim toga, smatra da je Šoškić zloupotrijebio službeni položaj tako što mu je nanio neotklonivu štetu jer je u naredbi za sprovođenje istrage od 15. aprila 2024. godine između ostalog naveo “to je jasno da su sve ovo okolnosti koje ukazuju izrazito veliku sigurnost da će okrivljeni boravkom na slobodi ometati postupak uticajem ne samo na svjedoke koji će se u istrazi saslušati već i na saučesnike, okrivljene Radoja Zvicera, Duška Roganovića i Ljuba Milovića koji se nalaze u bjekstvu, a kako bi svojim stručnim znanjima uticao na njih, kakve odbrane da iznose i to ne samo u postupku koji se vodi protiv njih nego i u svim drugim postpupcima koji se vode protiv njih”.

- Naredbom o sprovođenju istrage stavljena su mi na teret krivična djela zloupotreba službenog položaja i stvaranje kriminalne organizacije čiji članovi su bili Petar Lazović, Saša Čađenović i ja, a istu je orgnizovao Zoran Lazović.

Dakle, nigdje mi ovom naredbom nije stavljeno na teret da sam postao člana kriminlane organizacije Radoja Zvicera (mada me to čudi), niti pak da sam sa Zivcerom, Duškom Roganovićem i Ljubom Milovićem vršio krivična dijela teška ubistva, šverc narkotika, pranje novca i drugo, a što se ovima stavlja na teret - piše u krivičnoj prijavi.

Katnić je u prijavi napomenuo da mu niti jednim drugim aktom ovo nije stavljeno na teret.

- Zašto mi to onda specijalni tužilac Miloš Šoškić stavlja na teret? Zato da bi pojačao razloge ne za pritvorski osnov gdje je naveo a to je iz člana 175 stav 1 tačka 2 već zbog pritvorskog osnova iz tačke 1 odnosno opasnosti od bjekstva i skrivanje.

Trebalo je, a što je očigledno i postignuto uticati posredno na sudiju za istragu da mu dopre do svijesti da se negdje kod tužioca sprema otpužnica da sam sa ovim licima kao saizvršilac počinio ova krivična djela pa me treba spriječiti da pobjegnem - naglasio je on.

Dodao je kako je Šoškić to učinio kako bi iz naredbe o sprovođenju istrage koja je javni akt i koji će doći do velikog broja građana, kako bi zaključili da je ovaj postupak opravdan “jer sam ozbiljan kriminalac te da bi i sve njegove naredne postpuke opravdali”.

Katnić pojašnjava da protiv Šoškića podnosi krivičnu prijavu jer je nakon dolaska na rad u SDT (kojim je u tom trenutku rukovodio Katnić), uhapsio jednog italijanskog državljanina koji je namjeravao da otputuje u domovinu iako nije postojala niti osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo iz naše nadleznosti, niti je ta osoba bila zatečena u izvršenju nekon krivičnog djela čime je tom licu pričinio štetu. Prema njegovim tvrdnjama u tom slučaju je Šoškić počinio krivično djelo zloupotreba službenog polozaja.

On navodi da se podaci o tom italijanskom državljaninu sigurno nalaze u pisarinici tužilaštva ili u arhivi.

Uhapšen bez dokaza

- Ovo lice je imalo poslovni odnos sa crnogorksim državljaninom. U tom poslovnom odnosu na bankovnom računu koji se vodio na italijanskog državljanina bila je određena suma novca. Kada je strani državljanin krenuo da otputuje u Italiju uhapšen je po naredbi Šoškića. Poslovni partner italijanskog državlajnina je posumnjao da bi ovaj po odlasku iz Crne Gore mogao podići novac sa računa pa je sve to prijavio kao svom prijatelju tužiocu Šoškiću koji ga je bez ikakavih dokaza uhapsio. O tome nije obavijestio mene kao Glavnog specijalnog tužioca - navodi Katnić u prijavi.

On naglašava da je ovaj crnogorski građanin trebalo obavijestiti Specijalni policijski tim o eventualnoj sumnji, a potom Šoškić po pravilima obavijestiti rukovodioca SPO-a, a on bi nakon saslušanja osobe u sojstvu građanina njegovu izjavu dostavio tužiocu koji bi tek tada mogao cijeniti da li ima osovane sumnje da je počinjeno neko krivično djelo.

- Odmah nakon što je crnogorski građanin ostvario svoje težnje specijalni tužilac je italijanskog državljanina pustio bez sprovođenja postupka. Zbog svega potrebno je izvršiti uvid u spise ovog krivičnog predmeta koji će pokazati sve nezakonitosti koje su ovom prilikom učinjene - zaključio je u prijavi Milivoje Katnić, prenosi CDM.