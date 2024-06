Zastupnik u EU parlamentu Tonino Picula za "Avaz": Pobjednici izbora su stranke desnice

Rezultati izbora za Evropski parlament potvrdili su trendove i najave da će doći do jačanja desnih stranaka, kazao je za „Avaz“ Tonino Picula, nakon osvajanja trećeg mandata u Evropskom parlamentu.



Ruske snage

Uzrok je, tvrdi, prilagođavanje desnih stranaka frustracijama ljudi nakon niza kriza, od one iz 2008. do pandemije i ruske agresije na Ukrajinu.

- Sve se to spojilo u evropske izbore 2024., ali ne u mjeri u kojoj su to katastrofičari najavljivali. Objektivno, pravi pobjednici izbora su stranke desnog centra. I moji socijaldemokrati su ostali na nogama, pa će biti moguće formirati operativnu većinu od proevropskih grupa u Evropskom parlamentu - kaže Picula.

Dodaje da Balkan nije izoliran od trendova u Evropi te da su desničari na vlasti u Sjevernoj Makedoniji, dok su Crna Gora i BiH pod ozbiljnim pritiskom prosrbijanskih i proruskih snaga.

Ko je kriv

Uprkos tome što su nacionalisti iz Srbije požurili s čestitkama svojim francuskim kolegama, Picula ne očekuje da će dobiti nešto bitno drugačije nego do sada.

- Mene zanima kako će se evropske institucije odnositi prema tome nakon što se formiraju Parlament i Komisija. Ovo dosadašnje benevolentno tretiranje onog koji je matično mjesto nemira i neizvjesnosti na Balkanu, a to je Vučićev režim, jednostavno mora prestati. Stimulirati ga finansijski, očekujući da će postati kooperativan i raditi na evropskoj agendi je uzaludno. On i dalje pokazuje sklonost „namigivanju“ Moskvi i Pekingu, a prilikom donošenja Rezolucije o Srebrenici vidjeli smo pravu narav tog režima - ističe Picula.

Izbori u SAD

Rezultati izbora za Evropski parlament bit će kompletirani u novembru, tek nakon predsjedničkih izbora u SAD, kaže Picula.

- Ako se Donald Tramp (Trump) vrati na vlast, onda ćemo ove izbore doživljavati kroz jednu prizmu, a ako on izgubi, to će biti nešto drugo. Njegova pobjeda sigurno ne bi donijela ništa dobro transatlantskim odnosima koji su ionako već pod pritiskom. On bi dao snažan pečat svojim averzijama, predrasudama i mislim da Evropa mora biti spremna i za taj scenarij - pojašnjava Picula.