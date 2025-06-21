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GRAĐANI U ŠOKU

Jeziv prizor: Mrtvački sanduk plutao Savom

Video snimak je "zapalio" društvene mreže, a mnogi su se pitali da li je prazan?

Sanduk pluta Savom. Screenshot

D. H.

21.6.2025

Jeziv prizor šokirao je građane koji su se našli na Savi kada su, vjerovali ili ne, ugledali mrtvački sanduk koji pluta rijekom.

Prema njihovim riječima, sanduk je plutao na desnoj obali Save između Ade Ciganlije i Ade Međica.

Video snimak je "zapalio" društvene mreže, a mnogi su se pitali da li je prazan?

Brzom intervencijom policijska ispostava za bezbjednost na rijekama riješila je ovu bizarnu situaciju i izvukla sanduk iz vode.

Na sreću, unutra nikoga nije bilo.

"Dana 19.06.2025 godine u 17.30 časova putem telefona prijavljeno je da je lice Marko Sekulić na reci Savi, u visini gornjeg špica ade Međice, bliže desnoj obali, uočilo mrtvački kovčeg koji pluta. Upućena je odmah patrola. U 17.45 časova patrola je uočila pomenuti kovčeg, isti je izvukla na desnu obalu reke Sava, kod restorana 'Izi'. Po naređenju kovčeg je otvoren i od strane patrole uočeno da je prazan. Sledi uklanjanje kovčega od strane JKP 'Gradska čistoća', a dalje obezbedjenje preuzela PS Čukarica", navodi se u saopštenju, prenosi Informer.

# SAVA
# SANDUK
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