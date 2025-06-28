Počeo protest studenata u Srbiji: Traže raspisivanje izbora

Protest studenata u blokadi počeo je danas poslijepodne na Slaviji, u Srbiji, a među njima su građani koji ih podržavaju.

Njihovi zahtjevi su raspisivanje izbora i prekidanje skupa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku.

Studenti su naveli su, ako ti zahtjevi ne budu ispunjeni, "ne mogu da predvide ponašanje građana" i da "očekuju da građani preduzmu sve postojeće mjere građanske neposlušnosti", dok su najviši državni zvaničnici apelovali da se tokom skupa poštuju javni red i mir i istakli da nasilje neće biti dozvoljeno.

Postavljena bina

Na Trgu Slavija studenti postavili su binu na kojoj je ozvučenje. Za saobraćaj su zatvoreni Trg Slavija i ulice koje izlaze na Slaviju, Brankov most, Gazela.

Okupljeni nose zastave Srbije i brojne transparente i stvaraju buku puhanjem u pištaljke i vuvuzele.

Na protestu je prisutna i grupa bajkera. Studenti koji blokiraju i grupe građana okupili su se prethodno na nekoliko lokacija u Beogradu, odakle su u kolonama došli na Slaviju.

Jake policijske snage

Oko Doma Narodne Skupštine postavljene su metalne ograde i raspoređene jake snage policije.

Na skupu studenata su, prema programu objavljenom na društvenim mrežama, predviđeni govori, muzika, poezija, a navedeno je da se "studentski program" završava u 21:20 sati.

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je ranije da skup na Trgu Slavija koji je zakazan na društvenim mrežama, nije prijavljen u skladu sa zakonom.