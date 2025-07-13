Crna Gora obilježava Dan državnosti

Crna Gora danas slavi Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. juli 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, te na isti datum 1941. godine, kada je narod Crne Gore započeo ustanak protiv fašizma.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović istakao je da je 13. jul simbol državnosti i poruka da se pred silom nepravde i mračnih ideologija nikada ne smije povijati.

- Za Crnu Goru ovaj datum nije praznik, nego dan kada smo u temelje našeg društva ugradili najuzvišenije vrijednosti slobode, časti i dostojanstva. Trinaesti jul je simbol državnosti i poruka da se pred silom nepravde i mračnih ideologija nikada ne povijamo - naglasio je Milatović.

Međunarodno priznanje

On je podsjetio da je 13. jula 1878. godine, na Berlinskom kongresu, Crna Gora izborila međunarodno priznanje.

- Bio je to trenutak kada je svijet prepoznao za šta su ljudi tvrdog kova sa ljutog crnogorskog krša vjekovima vojevali – pravo da sami odlučuju o svojoj sudbini i da slobodno žive na zemlji svojih predaka - rekao je Milatović.

Dodao je da je na isti dan 1941. godine Crna Gora ispisala novo poglavlje svoje istorije, svjesna da sloboda nema cijenu.

- Trinaestojulski ustanak bio je odjek savjesti, duboko usađen u dušu našeg naroda. Taj istorijski čin otpora nadahnuo je hiljade junaka da u godinama rata ne ustuknu pred snagom puno moćnijeg neprijatelja - rekao je Milatović, dodajući da njihova žrtva nije bila uzaludna.

Prema njegovim riječima, iz plamena 13. jula rođena je luča slobode koja i danas obasjava put Crne Gore.

- Danas se borimo da živimo u uređenoj državi sa jakim institucijama i jasnim pravilima koja važe jednako za sve. Borimo se da rad ima vrijednost, da se znanje i trud cijene, da niko nije iznad zakona - naveo je Milatović.

"Pravda umjesto nepravde"

On je naglasio da ne traži čuda, već da se stvari rade pošteno i u interesu svih.

„U vremenu kada se ponovo pokušavaju crtati linije podjela, moramo imati na umu da je Crna Gora uvijek birala razum umjesto revanšizma, dostojanstvo umjesto poniženja, pravdu umjesto nepravde“, rekao je Milatović.

Istakao je da su najljepši dio crnogorskog društva multietnički sklad i međusobno poštovanje, podsjećajući da je to plod svijesti generacija koje su znale da se samo zajedničkim složnim radom gradi kuća.

- Takvu viziju imali su vrijedni pregaoci koji su poslije Drugog svjetskog rata iz ruševina gradili modernu Crnu Goru. Njihovo znanje, marljiv rad i vjera u napredak podigli su naše zdravstvo, infrastrukturu, preduzeća i obrazovne ustanove. I danas sa jednakom odlučnošću gledamo naprijed ka evropskoj budućnosti, koju stvaramo na principima jednakosti i međusobnog uvažavanja - poručio je Milatović.

On je dodao da se budućnost ne čeka već gradi, a sloboda svakodnevno osvaja.

- Crna Gora mora biti zemlja gdje se rad isplati, poštenje poštuje i svaki glas čuje. To nije stvar nostalgije, to je naša obaveza i put ka Evropskoj uniji - naglasio je Milatović.

"Rame uz rame s Evropom"

Predsjednik je rekao da Crna Gora želi biti rame uz rame sa najrazvijenijim evropskim demokratijama, ali da bi u tome uspjela, mora imati snažne, profesionalne i nezavisne institucije u kojima zakon važi jednako za sve.

- Zemlja u kojoj se Ustav poštuje kao temelj pravnog poretka, gdje ekonomski razvoj počiva na održivim osnovama i koja brižljivo čuva svoje resurse - zaključio je Milatović.

On je poručio da ne traži čuda, već sistem koji radi za svakoga u Crnoj Gori, a ne samo za privilegovane.

- Ne tražim ništa više, samo šansu da budemo ono što zaista jesmo – dio slobodne i demokratske Evrope. Zato neka nam na putu uspjeha svijetle dani naše prošlosti i pregnuća naših predaka kao trajna inspiracija da ovo najljepše parče planete izgradimo kao zajedničku kuću, kuću pravde, sigurnosti, dostojanstva i prosperiteta za svakog našeg građanina - poručio je Milatović.