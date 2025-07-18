TEŽE TJELESNE POVREDE

Pretučen predsjednik Općine Budva Nikola Jovanović

Incident se dogodio jutros kod gradskog bazena

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović. Screenshot

FENA

18.7.2025

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović pretučen je u petak Budvi, a prema navodima Uprave policije (UP) napala su ga trojica muškaraca.

Jovanović je u napadu zadobio teže tjelesne povrede te je hospitaliziran u kotorskoj bolnici, prenose crnogorske Vijesti.

Incident se, prema dosadašnjim informacijama, dogodio jutros kod gradskog bazena, dok je Jovanović sjedio sa prijateljima. Uprava policije saopćila je da je predsjednik Općine lično prijavio napad Odjeljenju sigurnosti Budva, navodeći kako su ga fizički napale njemu poznate osobe u jednom ugostiteljskom objektu na Slovenskoj plaži.

- Sa događajem je upoznat dežurni tužitelj Osnovnog državnog tužiteljstva u Kotoru, po čijem nalogu policijski službenici poduzimaju hitne mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, te lociranja i procesuiranja izvršitelja, saopćeno je iz Uprave policije.

Javnost će, dodaju, biti blagovremeno informirana o daljnjem tijeku istrage.

# BUDVA
# NIKOLA JOVANOVIĆ
# TEŠKE TJELESNE POVREDE
