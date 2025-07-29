Mladić u induciranoj komi nakon premlaćivanja na koncertu u Poreču

Mladić koji je brutalno pretučen ispred kluba Saint&Sinner u Poreču tokom koncerta Bube i Jale nalazi se u induciranoj komi.

Policijska uprava Istarske županije uhapsila je još jednog zaštitara, dok se za još dvije osobe sa videosnimaka intenzivno traga.

Danas je određen istražni pritvor za trojicu osumnjičenih koji su privedeni tokom vikenda.

Policija nastavlja kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta koji se dogodio prošlog četvrtka, kada je ispred noćnog kluba u Poreču teško pretučen 19-godišnji slovenski državljanin.

Pogoršalo mu se stanje

Njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo, pa je premješten na Jedinicu intenzivne njege Kliničkog centra u Ljubljani.

Prema informacijama do kojih je došao Jutarnji list, mladić je stavljen u stanje inducirane kome kako bi bio što manje izložen naporima. Njegova majka se ne odvaja od njega, stalno je u bolnici očekujući vijesti od ljekara.

Advokat Duško Miočić iz Rijeke, koji zastupa porodicu, potvrdio je da je mladić premješten u intenzivnu njegu te da je s porodicom u stalnom kontaktu.

Očekuje se da će tokom dana iz Ljubljane stići i medicinska dokumentacija, koja će odmah biti proslijeđena nadležnom općinskom državnom tužilaštvu.

Sudskomedicinski vještaci su već angažirani i procijenit će težinu povreda. O njihovom nalazu zavisit će i eventualna prekvalifikacija krivičnog djela – da li će ostati na optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda ili će se slučaj tretirati kao pokušaj ubistva.

Mladić je zadobio višestruke udarce po glavi, te je cipelaren dok je ležao bespomoćan na tlu. Budući da se radi o glavi, postoji mogućnost da su povrede opasne po život, što dodatno povećava vjerovatnoću prekvalifikacije optužbe.

Osumnjičeni su prijavljeni i za nepružanje pomoći jer su povrijeđenog mladića ostavili ispred kluba bez da su pozvali bilo kakvu pomoć.

Potraga za dvije osobe

Policija i dalje traga za još dvije osobe koje se povezuju s incidentom. Na adresama na kojima su prijavljeni nisu pronađeni, ali potraga je u toku.