Operiran Čeda Jovanović

Lider LDP Čedomir Jovanović snimljen je ispred bolnice u Beogradu, a kako Informer saznaje on je jutros operisan.

Prema prvim informacijama Jovanović je jutros imao operativni zahvat na Ortopedskoj klinici.

Prema informacijama srbijanskih medija, operisan je zbog pucanja tetive u desnoj šaci što se dogodilo prošle nedelje. Sve je prošlo u najboljem redu.

Jovanoviću su ugrađeni implanti koji će mu kasnije biti izvađeni. Čeda se dobro osjeća i beskrajno veruje našim ortopedima hirurzima koji su mu prošle godine prvo sa dvije operacije spasili koljeno, a onda i kičmu.



