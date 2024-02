Evo zbog čega je drugačiji okus pića iz plastike, stakla ili limenke

Iako volite da ih pijete, ne treba pretjerivati s gaziranim sokovima, posebno zbog velikih količina šećera, ali i nekih drugih stvari. Mogu biti pune kiselina koje oštećuju zubnu gleđ.

Aluminijske limenke imaju polimerni premaz koji može da apsorbira dio okusa, što potencijalno čini blažim okusom, objasnila je hemičarka za hranu Sara Riš.

- Ako pijete gazirani sok iz plastične flaše, okus može da se promijeni zbog acetaldehida iz plastike koji prelazi u piće. S druge strane, staklene flaše su najmanje podložne promjenama, pa ne mijenjaju okus gaziranog pića - objasnila je ona, a prenosi rd.com.

Gazirana pića su puna kiselina koje oštećuju zubnu gleđ i dovode do karijesa, a vještačke boje mogu da zaprljaju zube. Samo jedna konzerva može da sadrži 39 grama šećera, što je dnevna doza, tvrdi dr. Samir Pate.

On je dodao da što se gazirano piće duže konzumira, to više štete može da nanese zubima. Potrebno je samo 20 sekundi da bakterije u ustima počnu da proizvode kiselinu, a ona će izjedati gleđ do pola sata.

- Ako vam je potrebno 30 minuta da sve to popijete, onda se štetno dejstvo na zube znatno produžava. Žvakaća guma bez šećera pomaže da se smanji kiselina u ustima – dodao je on.