Kako nahraniti kožu iznutra i izbjeći bore

Postoje namirnice koje treba konzumirati kako bi koža duže ostala mlada i zategnuta. Sigurno ste već čuli da smo ono što jedemo, a postoji i način da “pojedete” put do zdravije i sjajnije kože, odnosno da namirnice budu zamjena za botoks.



Celer za hidriranu kožu



Koža će vam biti zahvalna ako u ishranu uključite celer. On sadrži mnogo vitamina, uključujući vitamine A, C i K, kao i kalij. S obzirom na to da kalij ublažava negativne efekte soli i pomaže regulaciju nivoa tečnosti, spriječit će da dođe do isušivanja kose. Što je kosa više hidrirana, to će se manje sitnih bora pojaviti oko očiju i usana.

Orasi za mekoću

Ova namirnica sadrži mnogo važnih omega-3 masnih kiselina i na taj način pomažu koži u proizvodnji prirodnih ulja.

Bademi su postali trend u ishrani, ali su orasi, zapravo, bogati mastima, koje su koži potrebne da ostane meka, hidrirana i zategnuta. Posebno se savjetuje vegetarijancima da jedu orahe kao zamjenu za riblje ulje.

Kurkuma ublažava oštećenja

Biljka koja spada u jednu od najzdravijih na planeti, sadrži mnogo antioksidanata. Zbog toga sprečava pojavu tamnih mrlja na koži i hiperpigmentacije nastale usljed pretjeranog izlaganja suncu. Malo kurkume pospite po jajima ili je pomiješajte s karijem i koristite kao začin za piletinu.

Ovsene kaše štite kolagen



Ovsene kaše imaju nizak glikemijski indeks, što znači da će vam polako podići nivo šećera i stabilizirati ga, umjesto da se naglo poveća. Nagli skokovi šećera u krvi mogu dovesti do upala u tijelu, a time se uništava kolagen, dok koža s vremenom gubi elastičnost i javljaju se bore.

Naravno, to je nemoguće u potpunosti spriječiti, ali se može ublažiti konzumiranjem ovsene kaše.