Ove namirnice nikad ne stavljajte u zamrzivač

Možda vam se dogodilo da vam je ostalo hrane poslije ručka koju ne želite da bacite, ali znate da je nećete pojesti uskoro, pa je prva pomisao da je zamrznete i pojedete za nekoliko dana ili sedmica. Ali nije sigurno zamrzavati baš svaku namirnicu, jer to može biti i veoma opasno, upozoravaju stručnjaci.

Neki zamrzavaju domaću goveđu ili pileću supu, ali to ne bi trebalo raditi s krem čorbama. Krem čorba od gljiva, karfiola ili bundeve preukusna je pa ako ste mislili da pripremite veću porciju, razmislite još jednom. Jela na bazi pavlake u zamrzivaču mogu poprimiti neuglednu strukturu. Iako su takva jela i u tom slučaju sigurna za konzumiranje, zamrzivač će uništiti rapsodiju ukusa i uskratiti vas za užitak.

Ako vam ostane pire od karfiola, bolje je da ga pojedete sutradan jer to jelo, nažalost, ne možete držati u zamrzivaču. Bilo šta kremasto se može odvojiti ili zgrušati kada se čuva u zamrzivaču. To znači da uopće više nije ukusno.

Majoneza

Jaje i ulje se pomiješaju s majonezom. Ne treba ih zamrznuti jer će se samo odvojiti, ostavljajući vam veliku teglu ulja i jaja.

Skuhana tjestenina

Ljeti većina voli brzinski ručak i razne kombinacije s tjesteninom, a pasta s tunjevinom jedna je od najpopularnijih jela. Nerijetko tada tjesteninu stavljamo u frižider pa jedemo naknadno ili nosimo sa sobom. Nekad je to dobra opcija, ali tjestenina može izgubiti svoj sjajan ukus i teksturu. Ako se odlučite da je ponovo zagrijete, vjerovatno ćete napraviti grešku jer ohlađena tjestenina baš i ne trpi ponovnu toplotu.

Svježe povrće

Stavljanje salate u zamrzivač s namjerom da se ponovo iskoristi, svakako nije dobra ideja. Nakon pola dana u frižideru začinjena salata postane daleko od ukusne. Zamislite šta bi se dogodilo da se u zamrzne voda iz salate – rezultat bi bila nejestiva salata. Isto važi i za povrće bogato vodom. Stavi li se svježe povrće u zamrzivač, ono će postati premekano, naprimjer, krompir i krastavac. Naime, krompir je bogat škrobom i vodom pa ako se zamrzne i potom odmrzne, za ručak biste imali neukusan krompir.

Mlijeko

Mnogim namirnicama zamrzivač promijeni strukturu, i to toliko da su jedva za konzumiranje. Isto je s mlijekom. Otvoreni tetrapak mlijeka drži se u frižideru i ne treba ga zamrzavati. Neki, doduše, kažu, da je zamrznuto mlijeko moguće čuvati i do mesjec, ali sastojci mliječnih proizvoda pod takvim se niskim temperaturama odvoje te izgube i na izgledu i na vrijednosti. Mlijeko, jogurt i pavlaku kao i ostale slične proizvode stoga drži dalje od zamrzivača. Otvoreno mlijeko najbolje je držati u frižideru do sedam dana.