Prepoznajte znakove emocionalne manipulacije

Emocionalna manipulacija svima je dobro poznat pojam, no malo ko zna na šta se u našim svakodnevnim odnosima konkretno odnosi. Nije to slatko dijete koje nam trepće za bombone, nažalost istina je mnogo mračnija i dugoročno štetnija. Vidljivo je to i iz same definicije emotivne manipulacije koju psihologija izjednačava s emotivnim zlostavljanjem.



Različite metode

Ona podrazumijeva korištenje različitih metoda emocionalnog iskorištavanja i psihološke kontrole nad žrtvom s namjerom da se uspostavi dominacija, ostvare vlastiti interesi i određene privilegije koje manipulator vješto prikriva tokom ostvarivanja odnosa.

Neki se samo žele zabaviti gledajući kako se odnos među vama razvija i koliko oni u tome uspijevaju, a onda, nakon što zadovolje vlastite potrebe, odlaze kao da ništa nije bilo. Nažalost, žrtve manipulatora su često visoko osjetljive osobe prekomjerne empatije koje imaju tendenciju pretjerano razmišljati i analizirati nečije ponašanje tražeći krivnju u sebi i opravdavajući drugoga.

To su nerijetko osobe koje nemaju jasno postavljene granice i koje vjeruju da svi ljudi imaju dobre namjere. Znakovi po kojima možete prepoznati emocionalnu manipulaciju u partnerskom odnosu su stalni osjećaj krivice, verbalno zlostavljanje, kontriranje, iskorištavanje nesigurnosti, prijetnje i ultimatumi, sramoćenje (najčešće u društvu), laganje, centriranje sebe u svaki kontekst i na koncu izolacija od drugih.

Postavljanje granica

Treba razlikovati ovakvo ponašanje koje se dogodi u afektu, jednokratno, jer ne znači odmah da je to emotivno zlostavljanje, ali ako se događa u kontinuitetu, onda je dovoljan i samo jedan od ovih znakova da shvatite kako imate posla s emocionalnim zlostavljačem.

Ponekad je potrebno vjerovati intuiciji u susretima s ovakvim pojedincima jer većina žrtava gotovo uvijek shvati da su brojna pitanja i nejasnoće u početku ignorirale. Najveća lekcija nakon iskustva odnosa s manipulatorom je postavljanje granica. Naučiti reći “ne”.

Stručna pomoć

Traženje stručne pomoći nakon iskustva emocionalne manipulacije je jedna od glavnih preporuka. Koliko god cijeli odnos s manipulatorom bio toksičan, gubitak će također boljeti. Iako ste svjesni da pravi odnos niste ni imali, vjerovali ste u vlastitu ideju o dobronamjernosti te osobe, a uložili ste i dovoljno vremena i truda da biste pokušali nešto ostvariti.