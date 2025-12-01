Ne vjerujte mitovima: Koliko tekućine dnevno stvarno trebate

Dovoljan unos vode jedna je od najjednostavnijih, ali i najvažnijih navika za očuvanje zdravlja. Ipak, pitanje koliko vode zaista treba unijeti često zbunjuje. Dok neki savjetuju osam čaša dnevno, drugi tvrde da treba slušati signale svog tijela, a postoje i posebne formule koje količinu vode prilagođavaju tjelesnoj težini.

Dijetetičari su za portal Eating Well otkrili zašto je pravilna hidratacija važna za funkcioniranje organizma te objasnili koliko bismo vode zapravo trebali popiti svaki dan.

Dobar cilj

Kada je riječ o tačnom dnevnom unosu vode, on ovisi o više faktora: spolu, dobi, razini fizičke aktivnosti, zdravstvenom stanju te uvjetima okoline. Prema smjernicama Nacionalne akademije nauke SAD žene bi trebale unositi oko 2.7 litara tečnosti dnevno ili oko 11.5 čaša, dok je kod muškaraca to 3.7 litara tečnosti ili 15.5 čaša, prenosi Eating Well.

Ove vrijednosti uključuju svu tekućinu, ne samo vodu, već i ostala pića te vodu iz hrane, naročito voća i povrća, koje čine približno 20 posto dnevnog unosa tečnosti.

– Za većinu ljudi dobar cilj je osam do deset čaša vode dnevno, ali potrebe mogu varirati, posebno kod fizički aktivnih osoba ili onih koje žive u toplim krajevima – kako objašnjavaju dijetetičari.

Brojne prednosti

Voda je ključna za gotovo sve tjelesne funkcije, od mozga do probave. Redovan unos vode može značajno utjecati na energiju, raspoloženje i zdravlje kože.