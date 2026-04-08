Visok holesterol u 30-ima: Rani početak statina

Nove smjernice sugeriraju da osobe s povišenim holesterolom mogu početi uzimati statine već u 30-ima, dok je ranije preporuka bila tek od 40. godine. To ne znači da svaka osoba treba odmah početi s lijekovima, već naglašava važnost ranijeg testiranja i upotrebe PREVENT kalkulatora za procjenu desetogodišnjeg i 30-godišnjeg rizika od srčanih bolesti.

Statini su lijekovi koji smanjuju "loši" LDL holesterol i trigliceride, pomažu jetri izlučiti holesterol i mogu povećati "dobri" HDL holesterol. Djeluju tako što blokiraju enzim HMG CoA reduktazu, koji je potreban za proizvodnju holesterola. Njihova primarna svrha je smanjenje rizika od srčanog i moždanog udara i usporavanje nakupljanja plaka u arterijama.

Ljekar preporučuje statine kod osoba koje ne mogu dovesti holesterol u normalu samo promjenom životnog stila, uzimajući u obzir dob, pol, dijabetes, krvni pritisak, pušenje i porodičnu istoriju srčanih bolesti. Nuspojave su rijetke, a zdrava prehrana i tjelesna aktivnost i dalje ostaju temelj prevencije.

– Što ranije intervenirate kako biste smanjili dugoročni rizik, to je bolje – zaključuje kardiolog Sean Heffron.