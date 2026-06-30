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SIGURNOST U VODI

Prije kupanja ovo morate znati: Jedna greška može biti kobna

Stručnjaci upozoravaju na najčešće opasnosti u vodi i savjetuju kako spriječiti nesreće tokom ljetne sezone

Kupanje je zdravo i korisno, ali nepažnja u vodi može imati ozbiljne, pa i kobne posljedice. Just swimming

I. Š.

30.6.2026

Kupanje i plivanje imaju brojne koristi za zdravlje jačaju srce i mišiće, poboljšavaju kondiciju te pomažu u smanjenju stresa. Ipak, voda može biti opasna ako se ne poštuju osnovna sigurnosna pravila. Padovi, skokovi u nepoznatu dubinu, grčevi i iscrpljenost mogu dovesti do ozbiljnih povreda ili utapanja.

Stručnjaci savjetuju da djeca uvijek budu pod nadzorom odraslih, da se u vodu ulazi postepeno te da se izbjegava kupanje pod dejstvom alkohola. Neplivači bi trebali koristiti sigurnosni prsluk, dok se u rijekama i jezerima preporučuje dodatni oprez zbog jakih struja i naglih promjena dubine.

Osobe sa hroničnim bolestima trebaju se prije kupanja posavjetovati s ljekarom, a u slučaju nesreće važno je odmah pozvati hitnu pomoć i, ako je moguće, započeti pružanje prve pomoći.

# PLIVANJE
# KUPANJE
# ZDRAVLJE
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