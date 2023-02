Ovo alkoholno piće najmanje oštećuje jetru

Jetra proizvodi žuč, koja olakšava varenje, pretvara glukozu u glikogen i potiče željezo na stvaranje crvenih krvnih zrnaca, što su samo neke od njenih uloga.



Jetra je, također, jedini organ u tijelu koji se neprestano obnavlja. No, to ne znači da nije ničim opterećena. Puno masti, malo kretanja ili prekomjeran unos alkohola – sve to opterećuje organizam. Kada je oštećenje ćelija preveliko, javlja se bolest.

Mnoga istraživanja pokazuju da je alkohol glavni faktor u razvoju bolesti jetre, među kojima se izdvaja ciroza.

Previše alkohola, bilo kog, doprinosi razvoju bolesti jetre ili povećava komplikacije povezane s jetrom, upozorava dr. Nensi Reau, direktorica odjeljenja za transplantaciju i šefica odjeljenja za hepatologiju Medicinskog centra Univerziteta Raš u Čikagu.

Također, teško je odrediti rizik ako imate drugu bolest jetre, poput masne jetre ili virusnog hepatitisa.