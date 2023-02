Simptomi na koje treba obratiti pažnju: Pokazatelj da vam fali vitamin C

Vitamin C ne služi samo za jačanje imuniteta, on pospješuje apsorpciju željeza i kalcija, koji su važni za zdravlje, ali i pomaže protiv alergija, olakšava mršavljenje, važan je za dobar vid, a ustanovljeno je kako su osobe čija prehrana sadrži veću količinu vitamina C tri puta zaštićenije od razvijanja artritisa u odnosu na osobe koje ga ne konzumiraju dovoljno.

Pojava nervoze

Nedostatak vitamina C može uzrokovati brojne zdravstvene probleme, a evo koji simptomi mogu otkriti njegov nedostatak u organizmu.

Često ste bolesni - Kako je ovaj vitamin iznimno važan za imunološki sistem i djeluje kao antioksidant, nemojte se iznenaditi ako ste češće bolesni i treba vam više vremena za oporavak. Postoje i neki dokazi koji kažu kako vitamin C djeluje kao dobra zaštita od nekih bolesti poput upale pluća ili mjehura. Ako je svaka prehlada vaša, možda je to signal da vaš organizam treba više ovog vitamina.

Stalno ste umorni - Razlog za vaš umor može biti manjak ovog vitamina, a posebno ako ste stalno umorni, a niste uveli nikakve promjene u život. Potrebno je naravno prvo s ljekarom porazgovarati o problemu. U jednoj maloj studiji 6 od 7 muškaraca koji su imali niske razine vitamina C u krvi su rekli kako su često nervozni. Druga je studija pokazala kako nakon uzimanja vitamina C ispitanici više nisu osjećali umor, a taj je efekt trajao cijeli dan.

Pomaže grejp

Krvare vam desni - Vitamin C pomaže pri održavanju zdravlja krvnih žila, pa ako vam često krvare desni, razlog može biti i manjak vitamina C. Jedna je studija pokazala kako osobe koje imaju bolesti desni i koje su 2 sedmice jele grejp, nisu imale više toliko problema s krvarenjem desni.

Promjene na koži

Ako patite radi manjka vitamina C u organizmu, mogu se javiti neke promjene na koži koje je lako primijetiti. Neke od promjena koje su često simptom manjka vitamina C mogu biti promjena bolje kože na nekim područjima, modrice, posebno na mjestima gdje se inače ne javljaju te suha koža i ispucale usne.

Ovi simptomi se obično povuku kada povećate unos vitamina, pa ako se ne radi o nekom drugom uzroku, posegnite za novom dozom vitamina C.