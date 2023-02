Pregledi koje treba napraviti poslije 40. godine

Napuniti 40 godina često označava i prekretnicu u životu, većinu njih se treba slaviti, ali često se javlja i jedan problem strah od starenja i svega što ono nosi.

Briga o zdravlju vam u tim trenucima može postati važna tema, i vjerovatno se pitate kako ostati zdrav ostatak života. Dobra je vijest da na sve možete utjecati. Ovo su pregledi koje biste trebali napraviti jednom kad napunite 40 godina, kako biste dugo uživali u zdravlju.

Rana prevencija

Mamografija - Svaka žena koja je napunila 40 godina treba napraviti ovaj pregled koji može otkriti promjene koje mogu značiti razvoj raka dojke. Ipak, žene kod kojih se bolest već javila u porodici bi trebali pregledu pristupiti i 10 godina ranije od preporuke.

Testiranje na dijabetes - Trenutno samo u Americi živi oko 37 miliona osoba koje imaju dijabetes, a prema pisanju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, jedna od pet osoba koja ima dijabetes toga nije niti svjesna. Stručnjaci savjetuju da bi svi iznad 35. godine života trebali pristupiti testu za dijabetes, koji će otkriti kakvo vam je stanje i šećera u krvi.

Preventivni pregled

Provjera krvnog pritiska - Velik je broj ljudi koji imaju problema s krvnim pritiskom, a da toga uopće nisu svjesni, ali ako znamo da je upravo to stanje rizični faktor za razvoj bolesti srca pa i infarkta, jasno je da je važno često provjeravati to stanje. Iako sve preglede možete napraviti kod ljekara, putem testova krvi, možda to nećete činiti dovoljno često ako preskačete preventivne preglede.

Američka udruga za zdravlje savjetuje kako bi svi koji imaju više od 18 godina trebali svakih par godina provjeriti stanje pritiska.

Provjera holesterola

Holesterol je iznimno opasan za zdravlje srca, pa ako je povišen može uzrokovati kardiovaskularna oboljenja. No kako ne postoje simptomi koji se vežu za povišen holesterol, da imate problem možete shvatiti samo kada se razviju problemi.

Zato je iznimno važno provjeravati stanje holesterola redovno. Iako CDC savjetuje da bi i djeca i mladi ljudi trebali provjeravati stanje holesterola, mnogi će testu pristupiti tek kasnije u životu.