Volite sjediti na podu: Evo zašto biste trebali nastaviti s tom navikom

Novi trend koji se širi društvenim mrežama poznat kao „floortime“ na TikToku ima gotovo 19 miliona pregleda, a sugerira da bi sjedenje na podu moglo poboljšati držanje, pa čak i produžiti životni vijek. Poznato je, naime, da višesatno sjedenje dovodi do ukočenosti zglobova, bolova u leđima i povećanog rizika za određene bolesti, pa čak i kraćeg životnog vijeka.

Sjedilački način života

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, četiri do pet miliona ljudi umire prerano svake godine zbog sjedilačkog načina života. No, češće ustajanje i više vremena sjedeći na podu moglo bi umanjiti negativne nuspojave sjedenja na stolici ili kauču. Metju Kavana (Matthew Cavanaugh), kiropraktičar u Luizijani koji se specijalizirao za liječenje bolova u leđima i vratu, za Health.com je izjavio da sjedenje na podu aktivira mišiće trupa i leđa koji se ne koriste dok sjedite na stolici. Sjedenje na podu s vremenom čak može smanjiti bol u vratu, ramenima i kralježnici. Također, ako to činite redovno, poboljšat ćete svoje držanje, fleksibilnost i ojačati mišiće trupa.

- Sjedenje na podu pomaže da se ne pogrbimo, jer se donji dio leđa prirodno lagano isteže, a to sprečava bolove koji nastaju sjedenjem u nepravilnom položaju. Osim toga, sjedenje na podu zahtijeva istezanje i drugih mišića kako bi vam bilo udobno, a to može povećati fleksibilnost. Također ćete primijetiti da imate veći raspon pokreta i trpite manje boli - kaže Kavana. Dodaje da i ležanje na podu ima neke pogodnosti - pomaže u poboljšanju držanja dopuštajući kičmi da se dekomprimira i oslobodi napetosti te povećava fleksibilnosti u bokovima, donjem dijelu leđa i zglobovima.

Dva položaja

Iako o prednostima sjedenja na podu nema naučnih istraživanja, postoje istraživanja koja su pokazala da što ste spretniji u sjedanju na pod iz stojećeg položaja i ustajanju s poda bez pridržavanja rukama, to imate više šansi da ćete duže živjeti. A što više sjedite na podu, lakše će vam biti ustati. No, treba znati da ni svako sjedenje na podu nije garancija zdravlja i dugovječnosti.

- Sjedenje na nogama i vrhovima stopala na podu, tradicionalni način sjedenja u Japanu koji se ponekad naziva i ‘seiza position‘, smatra se jednim od najboljih položaja jer pomaže u održavanju pravilnog položaja kičme - objasnio je Kavana.