Djevojka upala u kandže anoreksije: „Dijeta me zamalo ubila"

Džes Džons (Jess Jones, 22) odlučila se za dijetu nakon raskida veze, ali je upala u zamku anoreksije. Vjerovala je da ne treba da jede jer je debela i ružna.

- Anoreksija je bolest koja uništava kvalitet vašeg života i krade vaš identitet. Počela sam sa svojom dijetom zbog Tiktoka i to me je gotovo ubilo - kaže Džes, studentica iz Lesteršira, prenosi Srećna.rs.

Počela je da drži dijetu 2020. godine

Džes je počela da drži dijetu početkom 2020. nakon raskida s dugogodišnjim dečkom i htjela ja da mu dokaže da je najljepša i mislila je da će postati privlačnija.

- Bila sam pod velikim utjecajem žena koje sam vidjela na društvenim mrežama, a koje su bile mršavije od mene. Mislila sam da će me gubitak težine učiniti privlačnijom i željela sam da se osvetim bivšem dečku. U početku sam samo smanjivala kalorije, ali je to prešlo u zavisnost. S obzirom na to da je bio period pandemije, nisam imala na šta drugo da se fokusiram nego sam bila opsjednuta s tim šta jedem - dodaje Džes.

Njena bolest je brzo napredovala

- Ova bolest me toliko promijenila da sam bukvalno čula unutrašnji glas koji mi je govorio da ne smijem da jedem prije 12 sati, da sam debela i ružna i da ne zaslužujem hranu. Uvjerila sam sebe da moram da uradim 20.000 koraka dnevno i postajala sam sve slabija, ali nisam mogla da se zaustavim. Ljudi su mi govorili da jedem, ali nisam mogla - rekla je djevojka.