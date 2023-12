Direktor bolnice Mladen Čuturić o uspjehu tima ljekara: Nova metoda uklanjanja krajnika najviše će olakšati djeci

Otorinolaringološki tim u bolnici u Novoj Biloj, s direktorom ustanove dr. Mladenom Čuturićem na čelu, prvi su u BiH pacijentima ponudili najsavremeniju metodu uklanjanja krajnika. Riječ je o, kaže za „Avaz“ dr. Čuturić, koblacijskoj tonzilektomiji operaciji koja omogućava puno brži oporavak pacijenata, uz minimalan gubitak krvi.

Mnogo zahtjeva

- To je najsavremenija metoda operacije tonzila. Prednost ove metode je to što se čitav zahvat radi na nižoj temperaturi, tako da ne dolazi do oštećenja okolnog tkiva. Popularno je da pacijenti četiri sata nakon operacije idu kući, to je zapravo “one day surgery” (hirurgija jednog dana). Puno je brži postoperativni oporavak, manja je bolnost, a što se tiče krvarenja, u prosjeku se prilikom klasičnog oblika ove operacije izgubi oko 100 ml krvi, a putem koblacijske tonzilektomije izgubi se oko 65 ml - rekao je dr. Čuturić.

Sve je to moguće zahvaljujući aparatu zvanom koblator, koji je bolnica nabavila uz pomoć Poljske ambasade u BiH, a koji košta oko 25.000 KM.

- Početkom tekuće godine napisali smo projekt koji smo kandidovali Ambasadi Poljske u BiH, oni su projekt prepoznali i odobrili sredstva - pojasnio je dr. Čuturić.