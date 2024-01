A teško je odoljeti: Šta se dogodi u organizmu ako odmah nakon jela legnete

Nakon što se dobro najedemo, veoma je primamljivo leći na kauč i izležavati se neko vrijeme. Mnogima je to navika, naročito za vikende i blagdane, kada su kod kuće. Kauču je teško odoljeti, no otići leći odmah nakon jela ipak se ne preporučuje jer može poremetiti probavu, a i pojedeno će se brže "primiti".

Tri sata

Legnete li odmah nakon što ste se najeli, možete osjetiti probavne smetnje i osjećaj nelagode zbog podizanja želučane kiseline. To je još vjerovatnije kod ljudi koji pate od refluksa kiseline, odnosno gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Riječ je o probavnom poremećaju koji se javlja kada se želučana kiselina često vraća u jednjak te sluznica jednjaka zbog tog refluksa može biti nadražena.

Zbog toga se ljudima koji imaju refluks kiseline savjetuje da pričekaju tri sata nakon jela prije nego što legnu.

No, probavne smetnje i nelagodu može iskusiti gotovo svako ko ima naviku leći ispred televizora ili otići spavati čim završi s jelom.

Problemi s probavom mogu se očitovati na različite način, no obično ih prate simptomi poput osjećaja sitosti vrlo brzo nakon što počnete jesti, neugodne nadutosti nakon jela, bolova u trbuhu, plinova i mučnine.

Promjene životnih navika

Kod rješavanja problema s probavom najčešće su potrebne promjene životnih navika pa ljekar može preporučiti slijedeće: prepoznavanje i izbjegavanje hrane koja uzrokuje probavne smetnje, smanjenje ili izbjegavanje kofeina i alkohola, zamjenjivanje tri velika obroka dnevno s pet ili šest manjih, učenje kako se nositi s tjeskobom i stresom, redovna tjelovježba, održavanje zdrave tjelesne težine te izbjegavanje određenih lijekova protiv bolova, piše Zadovoljn.hr.

Suprotno tome, kod nekih zdravstvenih stanja ležanje nakon jela sat se preporučuje, primjerice u slučaju postprandijalne hipotenzije. To je stanje kod kojeg dolazi do pada krvnog pritiska posvuda u tijelu, osim u probavnom sistemu jer se poslije jela dodatna krv usmjerava u želudac i tanko crijevo. Ako srce i krvne žile ne kompenziraju to kako treba, može doći do pada pritiska i stanja poznatog kao postprandijalna hipotenzija, čija posljedica mogu biti omaglica, vrtoglavica, mučnina, nesvjestica i angina pectoris.