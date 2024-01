Poznati jutjuber sproveo bizaran eksperiment: Nije spavao, ali je dobio klikove

- Koliko god izgledalo užasno, uspjelo je! Osjećam se budnije - otkrio je nakon “resetovanja”.

Toliko je dobio energije da je otišao pravo u teretanu i kazao: “Bez pretjerivanja, u ovom trenutku uopšte se ne osjećam umorno".

Do 33. sata momak nije imao problem. Otišao je do grada da jede, a potom u klub, očekujući da će ga to razbuditi.

- Nikada nisam tako silno želio da odem - priznao je.

Kada je istekao 36. sat popio je još jednu kafu, a “poraz” je morao da prizna nešto kasnije.

- Pokušavao sam da nastavim dokle god sam fizički mogao. U jednom trenutku, spustio sam glavu i onesvijestio se - kazao je jutjuber.

I zaista, nakon 42 sata nespavanja, Džo se jednostavno “ugasio”.

Njegov snimak, u kojem je dokumentovao eksperiment, pregledan je više od dva miliona puta, a veliki broj korisnika je komentarisao učinak.