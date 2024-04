Šta je zdravstvena anksioznost i kako je prepoznati

Normalna zabrinutost motivira ljude da vode računa o svom zdravlju, da idu kod ljekara kada je to zaista potrebno, da ne pretjeruju u ponašanjima koja su štetna po zdravlje. Međutim, zdravstvena anksioznost i hipohondrija predstavljaju hroničan vid brige, strepnje i anksioznosti.

Fizički znakovi

Zdravstvena anksioznost je vrlo slična hipohondriji te se ova dva termina često koriste kao sinonimi. Hipohondrija je fobija od bolesti i zabrinutosti da ćemo se razboljeti.

- Ovih dana stručnjaci za mentalno zdravlje obično koriste izraz zdravstvena anskioznost jer bolje odražava stanje u smislu tjeskobe koju uzrokuje, dok se hipohondrija prvenstveno odnosi na fobiju - kaže dr. Beki Spelman (Becky).

Što se tiče simptoma, objašnjava doktorica, osoba koja pati od zdravstvene anksioznosti postaje sve više zaokupljena svojim zdravljem i fokusira se na fizičke znakove za koje smatra da bi mogli biti pokazatelj da nešto nije u redu.

To često dovodi do pretjeranog i opsesivnog provjeravanja pulsa, šećera u krvi, kvržica i svega onoga što bi upućivalo na zdravstveni problem. Zdravstvena anksioznost, odnosno, simptomi iste razlikuju se od osobe do osobe kao i od stanja u kojem se pojedinac nalazi.

Često stanje

Ako vam tijelo šalje znakove da ste bolesni, normalno je da ste zabrinuti. Zdravstvena anksioznost obilježena je stalnim uvjerenjem da imate simptom ili simptome teške bolesti. To je relativno često stanje i poznato je da pogađa oko 4 do 5 posto ljudi.

Međutim, stručnjaci vjeruju da se mali broj ljudi obraća stručnim licima zbog ovog problema i da bi procenat ljudi koji pate od zdravstvene anksioznosti mogao biti čak 25 posto.

Koji su simptomi

Simptomi izazvani zdravstvenom anksioznošću mogu uključivati bolove u mišićima, bolove u grudima, promjene otkucaja srca, glavobolje i vrtoglavicu, između ostalog. Postoji još nekoliko znakova koji upućuju na ovaj problem:

- Kada vas doktor uvjeri da niste bolesni, vas to i dalje ne oslobađa nervoze.

- Neprestano tražite informacije o zdravlju na internetu.

- Kada pročitate vijest o nekoj bolesti, počinjete da se brinete da je imate.

- Vaše brige o vašem zdravlju utječe na vaš život, porodicu, posao.