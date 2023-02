Tri stvari koje konstantno radite sebi, a ruše vam samopouzdanje

Samopouzdanje je česta tema u savremenom svijetu, što je i logično ako imamo u vidu da ova osobina ima krucijalan utjecaj na naš privatni i poslovni život, odnose sa ljudima, uspjehe i postignuća. Kao što sama riječ kaže, samopouzdanje je sposobnost da se pouzdamo u sebe i vlastite kvalitete i vrijednosti koja nam pomaže da se uspješno suočavamo sa svakodnevnim izazovima koje život postavlja pred nas. Osobe koje ga posjeduju ne plaše se tuđeg mišljenja, javnog nastupa, kritike od drugih, osude, ne strahuju da će biti ponižene ili odbačene. Usljed toga, osjećaju se ispunjeno, spokojno, cjelovito, ne teže da fasciniraju druge ljude i nisu u konfliktu sa sobom. Vjeruje se da se svaka osoba rađa samopouzdana, ali da tokom odrastanja i socijalizacije gubi dio sebe, svoju autentičnost, a samim tim i samopouzdanje.

Međutim, osim što nam tokom odrastanja naši autoriteti, poput roditelja ili pedagoga, po pravilu nesvjesno, ruše samopouzdanje, u zrelom dobu to često radimo sami sebi, a da toga nismo ni svjesni. Zato vam u nastavku otkrivamo tri najčešće greške koje pravite na svakodnevnom nivou i tako rušite svoje samopouzdanje.

Konstantno kritikujete sebe

Koliko često tokom dana kritikujete sami sebe? Poslušajte svoj unutrašnji glas i razmislite o tome šta sve govorite sami sebi. Da li biste se družili sa osobom koja vam priča takve stvari? Ako vam kažemo da to što izgovarate uglavnom i nisu vaše riječi, već fraze koje ste ko zna kad, ko zna gdje i ko zna od koga čuli, vjerujemo da će u vama zazvoniti alarm koji će vas upozoriti da bi hitno trebalo da iskorijenite ovu lošu naviku. Zato kada sljedeći put počnete da kritikujete sebe, osvijestite to i prestanite. Recite svom unutrašnjem kritičaru: „Ako ne možeš da me podržiš, šuti.“ Idite i korak dalje i zapitajte se: „Šta bi osoba koja ima samopouzdanje rekla sebi u ovoj situaciji?“, a onda izgovorite sebi te rečenice.

Ne poredite se s drugima

Poređenje s drugim ljudima jedan je od najsigurnijih načina da uništite svoje samopouzdanje. Tim prije što prilikom poređenja uglavnom poredite oblast svog života u kojoj vam trenutno ide loše sa osobom koja u toj oblasti u datom trenutku briljira. Zapamtite da je svako od nas individua za sebe, da ima vlastiti put i nemojte se nikad porediti sa drugima. Osobe koje imaju zdravo samopouzdanje ne rade to jer su svjesne da njihova vrijednost ne zavisi od uspjeha drugih ljudi. Jedina osoba sa kojom bi trebalo da se poredite ste vi sami. Stoga je jedino važno da se svakog dana trudite da budete bolji nego što ste bili jučer.

Odlaganje obaveza

Osim što je konstantno odlaganje obaveza loša navika, ona nam ruši i samopouzdanje. Ako često odlažete da obavite zadatke koje imate, vremenom ćete prestati da se pouzdate u sebe. Uostalom, kako osoba koja ne ispunjava svoje obaveze može da vjeruje sebi i da sama sebi bude najjači oslonac? Da biste izbjegli ovaj scenarij, budite realni kada pravite dnevne, sedmične ili mjesečne planove, a onda uradite ono što ste zacrtali. Na taj nači, počet ćete sve više da vjerujete sebi i da stječete samopouzdanje. Samim tim ćete se drugačije ponašati i istupati, a tada će i drugi početi drugačije da gledaju na vas.