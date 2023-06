Jedan simptom raka dojke koji možemo uočiti pri korištenju dezodoransa

Rak dojke je najčešći oblik zloćudne bolesti kod žena na Balkanu i u svijetu. Kako donosi "Hrvatski zavod za javno zdravstvo", rak dojke odgovoran je za 25 posto svih malignih oboljenja kod žena. Iako se može javiti u bilo kojoj dobi, čak i kod vrlo mladih žena, ipak je preko 80 posto novooboljelih starije od 50 godina. Kao i kod svakog karcinoma, tako je i kod raka dojke potrebno reagirati već pri pojavi prvih simptoma.

Iako je kvržica na grudima najčešće jedan od simptoma zbog kojih žene posumnjaju na rak dojke, postoji još jedan znak upozorenja koji se javlja na samom početku, prenosi "The Sun". Kako objašnjavaju doktori, njega žene najčešće primijete kad nanose dezodorans, a riječ je o natečenosti ili bolovima ispod pazuha.

To je zato što tkivo dojke ponekad doseže sve do područja pazuha. Kvržica koju oboljele žene osjete ispod pazuha bi u stvarnosti mogla biti kvržica u dojci, a to također može značiti da se rak dojke već počeo širiti u limfne čvorove u našem pazuhu. Ostali neobični pokazatelji raka dojke uključuju jake glavobolje, suhi kašalj i neočekivani gubitak tjelesne težine.