Niske razine progesterona: Može uzrokovati brojne simptome, a izuzetno je važan za zdravlje žene

Jedan od hormona koji je neophodan za dobro funkcioniranje žene i održavanja zdravlja jeste progesteron. Smanjena razina ovog hormona dovodi do raznih problema, od kojih su samo neki problem sa plodnošću ili povećanje tjelesne težine.

Važna uloga

Progesteron je ženski spolni hormon koji se svakog mjeseca proizvodi prvenstveno u jajnicima nakon ovulacije. Igra važnu ulogu u menstrualnom ciklusu i održavanju trudnoće.

Iako pomaže u regulaciji menstrualnog ciklusa, glavni zadatak progesterona je pripremiti maternicu za trudnoću. Naime, nakon svake ovulacije progesteron pomaže zadebljati sluznicu maternice kako bi se pripremila za oplođenu jajnu stanicu.

Ako ne dođe do oplodnje jajne stanice, razina progesterona pada te dolazi do menstruacije. S druge strane, ako dođe do oplodnje i implantacije oplođene jajne stanice u stijenku maternice, progesteron tada pomaže u održavanju stijenke maternice tokom trudnoće.

Niske razine

Kod trudnica progesteron služi kao „čuvar” trudnoće. Naime, progesteron je potreban za održavanje stijenke maternice, a ako je razina progesterona preniska, maternica možda neće biti sposobna iznijeti trudnoću do termina poroda. Zbog niskog progesterona tokom trudnoće može doći do tačkastog krvarenja te pobačaja.

Niska razina progesterona kod žena koje nisu trudne može uzrokovati i pojavu abnormalnog krvarenja. Neredovitost ili izostanak menstruacije također ukazuju na narušenu funkciju jajnika i nisku razinu progesterona.

Tipični simptomi niske razine progesterona su nepravilni menstrualni ciklus, pojava glavobolja ili migrena i promjene raspoloženja.

Zbog niske razine progesterona ujedno dolazi do dominacije hormona estrogena zbog čega se mogu javiti simptomi poput neredovnog menstrualnog ciklusa, PMS-a, obilnog krvarenja, smanjene seksualne želje, promjena raspoloženja, osjetljivosti dojki, povećanja tjelesne mase te pojave mioma i fibrocističnih promjena u dojkama.

Starenje prirodno uzrokuje opadanje razine progesterona, a ova pojava započinje u srednjim tridesetim godinama. Srećom, postoji mnogo načina kako održati ravnotežu razine progesterona, no važno je imati na umu da, kako starimo, tako je potrebno uložiti više truda u ovo područje ženskog zdravlja.

Kako si pomoći

Osim hormonskih terapija koje se mogu uzimati oralno te topikalno i vaginalno, postoje načini kako održati ravnotežu progesterona prirodnim putem.

1. Zdrave masnoće: istraživanje objavljeno u naučnom magazinu American Journal of Clinical Nutrition dokazalo je kako je adekvatan unos omega 3 masnih kiselina povezan sa povećanjem razine progesterona, kao i smanjenim rizikom od anovulacije. Stoga je svakako poželjno u prehranu što više uključiti plavu ribu, orašaste plodove i sjemenke, ali i omega 3 masne kiseline u obliku dodataka prehrani.

2. Vitamin B skupine i vitamin C neophodni su za održavanje razine progesterona. Rezultati istraživanja objavljenog u časopisu Fertility & Sterility pokazali su značajno povećanje serumske razine progesterona nakon šest mjeseci uzimanja vitamina C u dnevnoj dozi od 750 mg.

3. Cink je esencijalni mikronutrijent koji ima važnu ulogu u različitim aspektima zdravlja. Kada govorimo o reproduktivnom zdravlju, cink djeluje na povećanje folikulostimulirajućeg hormona (FSH) koji potiče ovulaciju, a samim time i proizvodnju progesterona. Osim u obliku dodataka prehrani, cink u značajnim količinama možemo pronaći u morskim plodovima, mesu te cjelovitim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima i sjemenkama.

4. Konopljika (Vitex agnus-castus L.) je popularna ljekovita biljka za koju su istraživanja pokazala kako može utjecati na povećanje proizvodnje progesterona i održavanje razine prolaktina pod kontrolom.

Najvažnije je da o svemu porazgovarate sa svojim liječnikom i dogovorite se o smjeru u kojem liječenje treba da ide.