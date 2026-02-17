Trivić: Opozicija treba da razgovara o zajedničkim kandidatima

Narodni front je otvoren za razgovore o svim pitanjima sa drugim strankama opozicije, a posebno o zajedničkom nastupu koji smatraju ključnim za pobjedu u oktobru.

Neophodno napraviti jasan dogovor

Navela je to Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta u svojoj objavi na društvenim mrežama, te je istakla da je takođe neophodno napraviti jasan dogovor o zajedničkom nastupu, kao i dogovor o onim ključnim politikama i programima koje će provoditi.

"Jasno je da će svaka stranka imati svoje izborne programe, ali mislimo da opozicija mora izaći i sa zajedničkom platformom o ključnim temama na koje ćemo ponuditi zajedničke odgovore i programska rješenja. Takođe, smatramo da se ovi razgovori ne smiju voditi parcijalno između stranaka, nego isključivo zajednički - na nivou svih stranaka opozicije, kako bi nivo povjerenja, iskrenosti i transparentnosti bio takav da garantuje čvrst i jak dogovor za oktobar", navela je Trivićeva.

Raniji prijedlozi

Kako je dodala, ranije su više puta predlagali da opozicija razgovara o četiri pozicije - pored predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva koji se biraju direktno, njihov prijedlog je da opoziciona platforma obuhvati i dvije pozicije koje se biraju nakon izbora, ništa manje bitne, a to su predsjednik Vlade i predsjednik Narodne skupštine.

"Naš prijedlog ovog tipa javno smo upućivali i ranije, u više navrata, i smatramo ga, u ovim okolnostima, mudrim i solidno formatiranim", ističe Trivićeva.

Dodaje da će se o svemu u nedjelju, 22. februara izjasniti Glavni odbor Narodnog fronta kada će i zvanično uputiti ovakav prijedlog drugim opozicionim strankama.