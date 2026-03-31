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SVI GA POPLJUVALI

Srbi odgovorili Eleku: "Ako možemo raditi u Sarajevu, možemo i navijati za BiH"

Živjela BiH, navijamo svim srcem - napisao mu je jedan korisnik

Elek: Mnoštvo negativnih komentara. Avaz

D. H.

31.3.2026

SNSD-ov predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio stav da “nijedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine”.

Ipak, Elek nakon ovog poziva nije dobio skoro niti jednu pozitivnu reakcija na društvenim mrežama, a negativni komentari redali su se od pripadnika svih naroda i konfesija.

„Živjela BiH, navijamo svim srcem“, napisao je jedan korisnik, jasno odbacujući ideju da nacionalna pripadnost određuje za koga treba navijati.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Sličan ton imao je i komentar u kojem se navodi da su odnosi među narodima često složeni, ali da to ne znači da treba željeti loše drugima: „Ne želimo da komšiji crkne krava, tako da – naprijed BiH.“


„Naprijed Bosno iz Banje Luke. Mi smo ipak nepalski Srbi“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Onda ne treba ni da radimo u Sarajevu i drugim dijelovima Federacije. Najbolje je biti gladan i Srbovati.“

„Ni Vice Zeljković?“, upitao je jedan korisnik, aludirajući na kontradikcije unutar fudbalskog sistema u BiH.

Bilo je i komentara koji relativiziraju cijelu raspravu, smatrajući da je pitanje navijanja lična stvar.

„Kakve veze ima za koga Srbi navijaju?“, navodi jedan od korisnika, ističući da porijeklo i identitet ne bi trebali biti presudni u sportu.

# SRBI
# REAKCIJE
# BOSNA I HERCEGOVINA
# NEDELJKO ELEK
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