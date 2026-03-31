Srbi odgovorili Eleku: "Ako možemo raditi u Sarajevu, možemo i navijati za BiH"

SNSD-ov predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio stav da “nijedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine”.

Ipak, Elek nakon ovog poziva nije dobio skoro niti jednu pozitivnu reakcija na društvenim mrežama, a negativni komentari redali su se od pripadnika svih naroda i konfesija.

„Živjela BiH, navijamo svim srcem“, napisao je jedan korisnik, jasno odbacujući ideju da nacionalna pripadnost određuje za koga treba navijati.