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U ČETVRTAK NAVEČER

Na Šćepan Polju uhapšen Sarajlija: Pronađen pištolj u vozilu koje koristi Nedeljko Elek

S događajem je upoznat državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Nikšiću

Nedeljko Elek. Facebook

Dž. R.

27.3.2026

U četvrtak navečer na graničnom prelazu Šćepan Polje uhapšen je državljanin BiH (44) nakon što su u gepeku vozila kojim je upravljao, a koje je u vlasništvu Počasnog konzulata Bjelorusije u BiH, pronađeni pištolj i streljivo.

Kako je u petak saopćeno iz crnogorske Uprave policije, policijski službenici Sektora granične policije su, poduzimajući aktivnosti na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala kroz međusektorsku obavještajnu suradnju, lišili slobode državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo "nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija".

- Policijski službenici su sinoć, na graničnom prelazu Šćepan Polje, kontrolirali inozemno operativno interesantno lice - B.Ž. (44) iz Sarajeva, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je upravljao vozilom marke Audi A8, u vlasništvu Počasnog konzulata Republike Bjelorusije u Bosni i Hercegovini - kažu iz policije.

Pregledom osobe i vozila, dodaju, u prtljažniku, u putnoj torbi ispod garderobe, pronađeno je vatreno oružje – pištolj marke "Glock 45 FS", s okvirom i 17 komada pripadajućeg streljiva.

S događajem je upoznat državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Nikšiću, koji je, nakon prikupljenih obavještenja, naložio da se B.Ž. liši slobode zbog sumnje da je izvršio navedeno kazneno djelo.

Inače, počasni konzul Bjelorusije u BiH je Nedeljko Elek, Dodikov biznismen koji je predsjednik NO Jahorine.

# ORUŽJE
# ŠĆEPAN POLJE
# NEDELJKO ELEK
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