Kamere snimile Stanivukovića dok se smješkao s Elekom

Tokom obilježavanja neustavnog "Dana SR" u Banjoj Luci kamere su zabilježile nekoliko zanimljivih trenutaka, a u prvom planu je lider PDP-a Draško Stanivuković, koji je pokazao dobre odnose s političarima iz SNSD-a.

Nakon objave snimka na kojem se vidi kako se grli sa Sanjom Vulić iz SNSD-a, lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović podijelio je i snimak na kojem se Stanivuković nalazi u bliskom razgovoru s Nedeljkom Elekom, SNSD-ovim kadrom i predsjednikom Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.