Kamere snimile Stanivukovića dok se smješkao s Elekom

Tokom obilježavanja neustavnog "Dana SR" u Banjoj Luci kamere su zabilježile nekoliko zanimljivih trenutaka, a u prvom planu je lider PDP-a Draško Stanivuković, koji je pokazao dobre odnose s političarima iz SNSD-a.
Nakon objave snimka na kojem se vidi kako se grli sa Sanjom Vulić iz SNSD-a, lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović podijelio je i snimak na kojem se Stanivuković nalazi u bliskom razgovoru s Nedeljkom Elekom, SNSD-ovim kadrom i predsjednikom Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.
Kamere su zabilježile kako se Elek i Stanivuković došaptavaju i smješkaju tokom govora ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira.
- Šta su šaptali Elek i Stanivuković i šta je bilo tako smiješno da nisu mogli obuzdati osmijehe nije toliko bitno, ali je veoma važno da narod vidi bliskost između Stanivukovića i svih čelnika režima, koja ne može biti svojstvena nekom ko je iskreni opozicionar. Ako se opozicionar i sretne sa čelnikom režima, mogu se eventualno hladno rukovati i pozdraviti, ali bez prisnosti, poljubaca i toplih zagrljaja - naveo je Vukanović u reakciji na videosnimak.