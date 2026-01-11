Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEUSTAVNI "DAN RS"

Kamere snimile Stanivukovića dok se smješkao s Elekom

Kamere su zabilježile kako se Elek i Stanivuković došaptavaju i smješkaju tokom govora ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira

Elek i Stanivuković. Screenshot

M. Až.

11.1.2026

Tokom obilježavanja neustavnog "Dana SR" u Banjoj Luci kamere su zabilježile nekoliko zanimljivih trenutaka, a u prvom planu je lider PDP-a Draško Stanivuković, koji je pokazao dobre odnose s političarima iz SNSD-a.

Nakon objave snimka na kojem se vidi kako se grli sa Sanjom Vulić iz SNSD-a, lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović podijelio je i snimak na kojem se Stanivuković nalazi u bliskom razgovoru s Nedeljkom Elekom, SNSD-ovim kadrom i predsjednikom Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.

Kamere su zabilježile kako se Elek i Stanivuković došaptavaju i smješkaju tokom govora ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira.

- Šta su šaptali Elek i Stanivuković i šta je bilo tako smiješno da nisu mogli obuzdati osmijehe nije toliko bitno, ali je veoma važno da narod vidi bliskost između Stanivukovića i svih čelnika režima, koja ne može biti svojstvena nekom ko je iskreni opozicionar. Ako se opozicionar i sretne sa čelnikom režima, mogu se eventualno hladno rukovati i pozdraviti, ali bez prisnosti, poljubaca i toplih zagrljaja - naveo je Vukanović u reakciji na videosnimak.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# NEUSTAVNI DAN RS
# NEDELJKO ELEK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.