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Stanivuković u društvu Dodika poručio: Potrebna sloga o najvažnijim nacionalnim temama

Stanivuković je u obraćanju rekao da je ovaj spomenik podignut tri decenije nakon onog što je umjesto agresije nazvao "junačkom odbranom Republike Srpske i njenog međunarodnog priznanja"

Draško Stanivuković u Banjoj Luci. Srna

D. H. / Srna

8.1.2026

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke, poručio je danas, 8. januara u Banjoj Luci, gdje je otkriveno i osveštano "Centralno spomen–obilježje poginulim borcima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu", da je potrebna apsolutna sloga o najvažnijim nacionalnim temama.

Stanivuković je u obraćanju rekao da je ovaj spomenik podignut tri decenije nakon onog što je umjesto agresije nazvao "junačkom odbranom Republike Srpske i njenog međunarodnog priznanja".

- Centralno spomen-obilježje nije samo spomenik borcima koji su dali živote, možemo reći da je zborno mjesto svih naših najuzvišenijih ideala - naveo je Stanivuković, prenosi Srna.

On je izrazio nadu da više neće biti ovakvih stradanja. Stanivuković je naglasio i obavezu završetka memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini, što je zavjet.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
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