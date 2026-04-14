Draško Stanivuković i Savo Minić održali TV duel: Lične prozivke obilježile debatu

U Kući Milanovića u Banjoj Luci večeras je održan TV duel između gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića (PSS) i premijera Republike Srpske Save Minića (SNSD).

Dugo najavljeni okršaj, emitovan pred kamerama RTRS-a, bio je fokusiran na političke sukobe između vlasti i opozicije, kako na nivou grada Banja Luka, tako i na nivou Republike Srpske.

Tokom rasprave, razgovor je više puta prelazio u lične prozivke. Stanivuković je u više navrata isticao da je Savo Minić kum bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika, na šta je premijer odgovorio da je na to "ponosan".

S druge strane, Stanivuković je naglašavao vlastiti izborni rezultat, navodeći da je Minić u Bosanskom Šamcu osvojio oko 400 glasova.

Gradonačelnik Banje Luke također je ukazivao na veze između Minića, SNSD-a i određenih poduzetnika koji su, prema njegovim riječima, dobijali sredstva iz entitetskog budžeta, dok Minić te navode uglavnom nije komentarisao.

Jedan od upečatljivijih trenutaka bio je kada je Minić postavio pitanje o poznavanju Ustava RS, na šta je Stanivuković odgovorio da je to "pitanje za kviza", što je premijer ismijavao do kraja emisije.

Minić je kritikovao i Stanivukovića zbog, kako je naveo, "performansa" prilikom njegovog hapšenja na granici s Hrvatskom, upitavši ga "kako živi raskošnim životom ako ne prima platu".

Osim međusobnih optužbi, govorilo se i o stanju u Banjoj Luci od dolaska Stanivukovića na mjesto gradonačelnika. Minić je tvrdio da je gradonačelnik odbio saradnju sa SNSD-om, dok je Stanivuković isticao realizovane projekte od 2020. godine.

Tema su bile i robne rezerve u ovom entitetu, uz poređenje sa zemljama regiona Bosne i Hercegovine, kao i nedavno otvoreni most Česma u Banjoj Luci.