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OBILAZAK MOSTA

Stanivuković dočekan zvižducima u Banjoj Luci: Njegove pristalice mu aplaudirale, a drugi uzvikivali "lopove"

Za sada nije poznato da li su među onima koji su negodovali bili politički protivnici ili građani nezadovoljni realizacijom projekta

Draško Stanivuković. ATV

M. Až.

9.4.2026

Draško Stanivuković, banjalučki gradonačelnik izviždan je danas tokom obilaska novootvorenog mosta Česma koji se nalazi u ovom gradu.

Dok su ga njegove pristalice pratile i pozdravljale aplauzom, s druge strane su se mogli čuti zvižduci i povici "lopove", koje su upućivali okupljeni građani.

Za sada nije poznato da li su među onima koji su negodovali bili politički protivnici ili građani nezadovoljni realizacijom projekta.

Izgradnja mosta u banjalučkom naselju Česma započela je u novembru 2022. godine, uz planirani rok završetka od 36 mjeseci. Međutim, ni nakon više od 40 mjeseci radovi nisu u potpunosti okončani.

Kao razlozi kašnjenja navode se neriješeni imovinsko-pravni odnosi, spor proces izdavanja dozvola, nepovoljni vremenski uslovi, kao i neusklađenost nadležnih institucija.

Tokom 2026. godine više puta je najavljivan skori završetak i otvaranje mosta, ali su rokovi kontinuirano pomjerani, uglavnom zbog problema s izgradnjom pristupnih puteva.

Ovaj most ima poseban značaj za lokalno stanovništvo, jer povezuje naselje Česma s ostatkom grada i okolnim opštinama, nakon što je prethodni most uništen u poplavama 2014. godine.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
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