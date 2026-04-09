Stanivuković dočekan zvižducima u Banjoj Luci: Njegove pristalice mu aplaudirale, a drugi uzvikivali "lopove"

Dok su ga njegove pristalice pratile i pozdravljale aplauzom, s druge strane su se mogli čuti zvižduci i povici "lopove", koje su upućivali okupljeni građani.

Draško Stanivuković, banjalučki gradonačelnik izviždan je danas tokom obilaska novootvorenog mosta Česma koji se nalazi u ovom gradu.

Za sada nije poznato da li su među onima koji su negodovali bili politički protivnici ili građani nezadovoljni realizacijom projekta.

Izgradnja mosta u banjalučkom naselju Česma započela je u novembru 2022. godine, uz planirani rok završetka od 36 mjeseci. Međutim, ni nakon više od 40 mjeseci radovi nisu u potpunosti okončani.

Kao razlozi kašnjenja navode se neriješeni imovinsko-pravni odnosi, spor proces izdavanja dozvola, nepovoljni vremenski uslovi, kao i neusklađenost nadležnih institucija.

Tokom 2026. godine više puta je najavljivan skori završetak i otvaranje mosta, ali su rokovi kontinuirano pomjerani, uglavnom zbog problema s izgradnjom pristupnih puteva.

Ovaj most ima poseban značaj za lokalno stanovništvo, jer povezuje naselje Česma s ostatkom grada i okolnim opštinama, nakon što je prethodni most uništen u poplavama 2014. godine.