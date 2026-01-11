Vulić se srdačno grlila i poljubila sa Stanivukovićem, pa se kasnije pravdala: Praznici se ne zloupotrebljavaju

- Božić i Dan RS se poštuju, a ne zloupotrebljavaju. Moja politička pripadnost je bila, jeste i zauvijek će biti SNSD - Milorad Dodik - napisala je Vulić.

Iako Vulić nije direktno spomenula da se referiše na to, iz njene poruke jasno je da aludira upravo na to.

Sanja Vulić, šefica Kluba zastupnika SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH, oglasila se na društvenoj mreži X gdje je komentarisala scenu sa svečanog defila povodom proslave neustavnog "dana RS".

Do ovakve reakcije Vulić dovela je scena s predsjednikom PDP-a i osnivačem novog pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem. Ona se, naime,srdačno izgrlila i izljubila s njim.

Taj susret izazvao je mnogo reakcija među građanima i političarima u Republika Srpska.

S obzirom da je riječ o zvaničnici vladajućeg režima i jednog od opozicionih lidera u RS-u, mnogi su ostali iznenađeni prisnošću Vulić i Stanivukovića.

Neki su otišli toliko daleko pa su se pitali da li se možda sprema veliki politički transfer odnosno da li Sanja Vulić traži novo političko utočište s obzirom da se sve češće priča o unutarstranačkim problemima i različitim strujama u SNSD-u.