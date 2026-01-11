Vulić se srdačno grlila i poljubila sa Stanivukovićem, pa se kasnije pravdala: Praznici se ne zloupotrebljavaju

Sanja Vulić, šefica Kluba zastupnika SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH, oglasila se na društvenoj mreži X gdje je komentarisala scenu sa svečanog defila povodom proslave neustavnog "dana RS".
Iako Vulić nije direktno spomenula da se referiše na to, iz njene poruke jasno je da aludira upravo na to.
- Božić i Dan RS se poštuju, a ne zloupotrebljavaju. Moja politička pripadnost je bila, jeste i zauvijek će biti SNSD - Milorad Dodik - napisala je Vulić.
Do ovakve reakcije Vulić dovela je scena s predsjednikom PDP-a i osnivačem novog pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem. Ona se, naime,srdačno izgrlila i izljubila s njim.
Taj susret izazvao je mnogo reakcija među građanima i političarima u Republika Srpska.
S obzirom da je riječ o zvaničnici vladajućeg režima i jednog od opozicionih lidera u RS-u, mnogi su ostali iznenađeni prisnošću Vulić i Stanivukovića.
Neki su otišli toliko daleko pa su se pitali da li se možda sprema veliki politički transfer odnosno da li Sanja Vulić traži novo političko utočište s obzirom da se sve češće priča o unutarstranačkim problemima i različitim strujama u SNSD-u.