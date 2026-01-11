Elek negira da ima veze s napadom na Lukasa: Kaže da je vozač priveden i najavljuje tužbe

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina i direktor Sarajevogasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek negirao je da ima bilo kakve veze s napadom na Acu Lukasa, koji se desio nakon njegovog nastupa na Jahorini. Naveo je da je osoba nakon toga privedena i da će tužiti Acu Lukasa zbog svega ovoga.

Podsjećamo, Aca Lukas je kazao da su pokušali da ga ubiju i da su jedva živu glavu izvukli, a da je nalogodavac svega Nedeljko Elek. Kasnije je Saša Mirković kazao da je prilikom povratka za Beograd Lukasa pratilo vozilo i da ga je više puta pokušalo izgurati s puta kako bi otišao u provaliju.