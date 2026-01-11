Elek negira da ima veze s napadom na Lukasa: Kaže da je vozač priveden i najavljuje tužbe

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina i direktor Sarajevogasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek negirao je da ima bilo kakve veze s napadom na Acu Lukasa, koji se desio nakon njegovog nastupa na Jahorini.
Naveo je da je osoba nakon toga privedena i da će tužiti Acu Lukasa zbog svega ovoga.
Podsjećamo, Aca Lukas je kazao da su pokušali da ga ubiju i da su jedva živu glavu izvukli, a da je nalogodavac svega Nedeljko Elek.
Kasnije je Saša Mirković kazao da je prilikom povratka za Beograd Lukasa pratilo vozilo i da ga je više puta pokušalo izgurati s puta kako bi otišao u provaliju.
- Ja sam mislio da su malo maštovitiji, a ne ovako nasilni… Je li, Elek? Kao što su noćas pokazali prema Lukasu. Lukas je bio na Jahorini, pjevao je, ljudi su uživali dok je on imao nastup, bio je pun hotel "Vučko", i poslije toga, između Pala i Sokoca, kada je krenuo za Beograd, napad na automobil, da se izgura s puta. Guranje automobila, pa udaranje automobila, između 15 i 20 puta je pokušano u krivinama da se izguraju s puta kako bi ih survali u provaliju. I eto, srećom su došli do Sokoca, pa ćemo sada da vidimo kako će policija dalje i tužilaštvo da nastupa prema osumnjičenima. Inače, automobil je vlasništvo firme, čini mi se, podrum pića "Black and White", Nebojša Mitrović je bio za volanom, a sve to, Elek, ti bi trebalo da kažeš po čijem nalogu - rekao je Mirković.