Mirković objavio telefonski razgovor s Elekom: Evo šta je nuđeno Aci Lukasu

Čelnik Hype imperije, Saša Mirković, oglasio se na društvenim mrežama i objelodanio detalje razgovora koji su on i srbijanski pjevač Aca Lukas vodili sa Nedeljkom Elekom, ističući da su im nudili on i Milorad Dodik razne stvari kako bi ih spriječili da otkriju istinu o njihovom namještanju.

- Ko laže, taj i krade, je l' da? Tako kaže narodna poslovica. A šta kaže Nedeljko Elek s Jahorine i kako nudi raznorazne stvari meni i Aci, naravno Lukasu, samo da ušutimo to njihovo namještanje i kako treba Aca da pjeva na Jahorini u februaru mjesecu, i to su čak nudili, on i njegov šef, a lažni predsjednik Republike Srpske, Milorad Mile Paprika - rekao je Mirković pa potom pustio javno telefonski razgovor koji možete poslušati u nastavku: