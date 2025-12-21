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ČELNIK HYPE IMPERIJE

Mirković objavio telefonski razgovor s Elekom: Evo šta je nuđeno Aci Lukasu

Ko laže, taj i krade, je l' da, naveo je Mirković

Lukas, Elek, Mirković. Nemanja Nikolić

A. O.

21.12.2025

Čelnik Hype imperije, Saša Mirković, oglasio se na društvenim mrežama i objelodanio detalje razgovora koji su on i srbijanski pjevač Aca Lukas vodili sa Nedeljkom Elekom, ističući da su im nudili on i Milorad Dodik razne stvari kako bi ih spriječili da otkriju istinu o njihovom namještanju.

- Ko laže, taj i krade, je l' da? Tako kaže narodna poslovica. A šta kaže Nedeljko Elek s Jahorine i kako nudi raznorazne stvari meni i Aci, naravno Lukasu, samo da ušutimo to njihovo namještanje i kako treba Aca da pjeva na Jahorini u februaru mjesecu, i to su čak nudili, on i njegov šef, a lažni predsjednik Republike Srpske, Milorad Mile Paprika - rekao je Mirković pa potom pustio javno telefonski razgovor koji možete poslušati u nastavku:

Podsjećamo, cijeli problem je nastao zbog zajedničke fotografije Ace Lukasa i Nasera Orića, prenos Kurir.rs.

Milorad Dodik je tom prilikom uputio niz ružnih riječi pjevaču, a ubrzo mu je i otkazan koncert na Jahorini.

# SAŠA MIRKOVIĆ
# ACA LUKAS
# MILORAD DODIK
# NEDELJKO ELEK
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