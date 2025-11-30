Naser Orić objavio fotografiju s Acom Lukasom: Poznato kako su se našli zajedno u društvu

Bivši komandant Armije RBiH iz Srebrenice Naser Orić na društvenim mrežama podijelio je fotografiju na kojoj je prikazano kako sjedi u društvu srbijanskog pjevača Ace Lukasa, a ova fotografija je izazvala buru komentara i reakcija.

Kako prenosi Kurir.rs, pored Lukasa za stolom je bio i bh. pjevač Šerif Konjević.

S obzirom na to da je fotografija ubrzo počela da kruži internetom, Kurir je kontaktirao Sašu Mirkovića, producenta Ace Lukasa.

Mirković je istakao da Lukas nikada nije pravio razlike među ljudima i da rado izlazi u susret svakome ko poželi fotografiju.

- Lukas se slika sa svim svojim fanovima, bez obzira na boju kože, naciju ili vjeru. Nikome ne piše na čelu kako se zove, a on predmetnog gospodina i ne poznaje. Politikom se ne bavi. Poznato je da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju. Inače, ovaj čovjek je prišao da pozdravi Šerifa Konjevića na zabavi na kojoj su zajedno pjevali Šerif i Lukas - izjavio je Mirković.