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OGLASIO SE PJEVAČ

Naser Orić objavio fotografiju s Acom Lukasom: Poznato kako su se našli zajedno u društvu

Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom, poručio je pjevač

Sa privatne zabave. Instagram

A. O.

30.11.2025

Bivši komandant Armije RBiH iz Srebrenice Naser Orić na društvenim mrežama podijelio je fotografiju na kojoj je prikazano kako sjedi u društvu srbijanskog pjevača Ace Lukasa, a ova fotografija je izazvala buru komentara i reakcija.

Kako prenosi Kurir.rs, pored Lukasa za stolom je bio i bh. pjevač Šerif Konjević.

S obzirom na to da je fotografija ubrzo počela da kruži internetom, Kurir je kontaktirao Sašu Mirkovića, producenta Ace Lukasa.

Mirković je istakao da Lukas nikada nije pravio razlike među ljudima i da rado izlazi u susret svakome ko poželi fotografiju.

- Lukas se slika sa svim svojim fanovima, bez obzira na boju kože, naciju ili vjeru. Nikome ne piše na čelu kako se zove, a on predmetnog gospodina i ne poznaje. Politikom se ne bavi. Poznato je da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju. Inače, ovaj čovjek je prišao da pozdravi Šerifa Konjevića na zabavi na kojoj su zajedno pjevali Šerif i Lukas - izjavio je Mirković.

Objava Orića. Screenshot

Kurir.rs pozvao je i Lukasa, koji je potvrdio da se te večeri fotografisao sa velikim brojem ljudi i da se ne sjeća svakoga pojedinačno.

- Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - poručio je pjevač.

Objavljena fotografija, nastala je u neformalnoj atmosferi, a Lukas i njegov tim poručuju da iza nje nema nikakvog političkog ili drugog konteksta.

# NASER ORIĆ
# ACA LUKAS
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