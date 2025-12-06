Aca Lukas i Saša Mirković nakon skandala s Naserom Orićem otkrili brojne detalje: "Pjevat ću za džabe u RS"

Srbijanski pjevač Aca Lukas i dalje je u fokusu javnosti zbog fotografije koja se pojavila sa jedne privatne proslave gdje je bio u društvu Nasera Orića. Petnaest dana kasnije i dalje se o tome komentariše.

Za Lukasa su vezana dva skandala koja su odjeknula na prostoru cijele bivše Jugoslavije - od privođenja u Makedoniji do fotografije s Naserom Orićem, zbog koje se podigla bura, piše Kurir.rs.

U ovu temu se uključio i lider SNSD-a, bivši predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik, nakon čega je Lukasu otkazan nastup na Jahorini.

O svemu što se desilo prethodnih 15 dana, ali i o drugim temama Aca i njegov producent Saša Mirković ispričali su u ekskluzivnom intervjuu za Kurir.

Prenosimo intervju:

Kako se osjećate?

Saša: Ne tako dobro, ali se trudimo da budemo nasmijani. Aca sad dobija inspiraciju.

Aca: Ja sam uzbudljivo, obično kad mi se dešavaju stvari koje mi se dešavaju, što ne znači da nisam vispren i u tim stvarima koje ne volim, ja volim da pjevam. Baš sam prije neki dan rekao, pustite me, ljudi, da pjevam. Tako ti se valjda zalomi, to ti je život. Dešavaju se neke stvari gdje uletiš igrom slučaja u neko kolo i tu sad nema, moraš da se provozaš. Znam da se branim, ne dam na sebe. Osjećam se kao na početku karijere, s televizije na televiziju, promovisanje nove ploče. Više bih volio da je to u pitanju, ali toga više nema. Sad je interesantnije nešto drugo, šta se dešava pjevačima i umjetnicima, nego ono čime se izvorno bave. Takvo je vrijeme.

Kod tebe se uvijek dešavaju stvari nekako spontano i sve što ti uradiš privuče pažnju?

- Ja nisam čovjek koji mnogo odvaja privatni život od profesionalnog, meni je sve to privatni život. Ne želim da imam puno napora da bih neke stvari sakrio, izbjegavao, pogotovo stvari iza kojih stojim, ja sve što radim u životu, stojim iza toga. Ko hoće nešto da sakrije, on sakrije, ali ja nisam čovjek koji će sakriti 70 posto. Ja ne krijem ništa. Meni je lijepo, stojim iza onoga što radim, a uvijek se vode polemike. Nekome se to sviđa, nekome ne. Ranije, dok nije bilo društvenih mreža, moram da kažem budalaština u neku ruku, bilo je bolje. Bilo je tih eksplicitnih stvari, ali su o njima razgovarali ljudi koji su imali iole šta da kažu. Danas svako može svašta da kaže. Na društvenim mrežama se naiđe na neki sukob i onda ljudi čitaju svašta. Možeš da pišeš šta hoćeš i dolazi do zablude. Takvo je vrijeme, šta da radim.

Prijateljev rođendan

Da krenemo od ovog što se desilo prije sedam dana u Sarajevu. Kako je to izgledalo, gdje si bio, kako je izgledao taj dan?

Aca: To je bio rođendan jednog mog prijatelja u Sarajevu. Bio je i Saša tu, ali je otišao ranije jer je išao na put.

Saša: On je tog dana imao neke zdravstvene probleme. Bio sam u Sarajevu i on je tog dana došao. Sjedio sam s tim čovjekom i popio piće i malo je bilo glupo jer smo mu obećali da ćemo doći. Aca je bukvalno zbog mene došao. Jeste njegov drug, ali zbog mene je došao.

Aca: Saša je otišao, ja sam ostao s prijateljima. Za susjednim stolom je sjedelo društvo. Moj drug, koji je sjedio pored mene, pomenuo mi je ime prijatelja i ja sam se sjetio da ga znam. Svirao sam rođendan djetetu i još neke stvari. Jako fin čovjek. Prošao sam pored njega i javio se. I onda smo tu sjedeli malo. Ispostavilo se da za tim stolom sjedi i Naser Orić. Zaista, ovo mi sad izgleda kao pravdanje, a ja nemam uopće namjeru nikome da se pravdam, pričat ću šta je bilo. Čuo sam za Nasera Orića, ali nisam znao kako on izgleda. Prilazili su ljudi da se slikaju, što je normalno, bilo je puno ljudi, deset ljudi se slikalo sa mnom. Došao je taj čovjek da se slika sa mnom, sjeo je pored mene. Tu smo se svi slikali, i Šerif. Došao je sa Šerifom. Stvarno nikog nisam pitao ko si ti ili kako se zoveš. Kada dođe da se slika sa mnom, ne tražim dokumenta na pregled. Ispostavlja se da je to Naser Orić. Uopće ne mislim da je on došao s lošom namjerom. On je to, negdje sam pročitao, i rekao. Nije mi nikakva ekscesna situacija pala na pamet da može da se desi.

Šta se poslije događalo?

Aca: Otišao sam u hotel poslije, išli smo s nekim prijateljem još na neko piće. Sutradan sam otišao u Salzburg da pjevam i uvečer sam slučajno, ja Instagram inače ne koristim, imam momke koji to rade. Nekad pogledam one poruke, one zahtjeve, vidim: ti svinjo klošarska, narkoman... klasika. Dobro, ništa novo. Ne registrujem to na taj način. I prođe ta noć. Sljedeće noći u Gracu ponovo se hvatam za telefon. Vidim brdo zahtjeva i brdo takve pljuvačine. Ujutru me Saša zove i kaže šta se događa. Prva reakcija sa javne scene bila je Milorada Dodika. Zabranili su moj koncert na Jahorini, pa da će mi on zabraniti da pjevam u Republici Srpskoj zato što sam se slikao s Naserom Orićem. Našao sam se u nebranom grožđu, jer razumijem i ljude i razumijem šta se sve priča o tom čovjeku. Nisam bio ni u ratu niti ja sve to znam. Taj čovjek je poslije svih tih priča i tog suđenja došao da se slika pored mene. Mislim, sad tako nešto treba da bude doživotna robija, ali on nije, tu je. Nisam u trenutku mogao da shvatim šta da kažem, a da se opet ne prevarim i onda je krenula ta lavina svega, pa i kod nas ovdje. Ja sam zaključao Instagram da me ne boli glava, ne mogu da se objašnjavam sa svakim.

Napadi iz RS

Onda su krenuli napadi iz vlade Republike Srpske i njihovih medija. Sutradan sam došao kući u Beograd. Sjedio sam sam, koncert na Jahorini već otkazan. To se digla kuka i motika, mi i dalje ne odgovaramo. Zove me Saša i kaže, zvali su s Jahorine i ponudili su da, pošto su sve karte za nastup već bile prodate, on pošalje nekog drugog pjevača na te prodate karte. Pošto on to nije prihvatio, davali su preko toga još 25.000 eura. Taj Nedeljko Elek, koga ja inače poznajem dobro. Onda sam ja shvatio šta treba da uradim, da ne treba da se pravdam, nego da je došlo vijreme da se ja branim. Uključio me je u razgovor s Nedeljkom Elekom. Saša mu je rekao, evo ti ga Lukas na liniji, on kaže: "Gdje si, brate?", "Ja kažem, molim?", "Pa gdje si, brate?" Brate? P**** jedna, g**** jedno, i da nastavim dalje. Snimljen je razgovor. "Pa ne, brate, daj da vidimo da to ispeglamo, da vidimo kako ćemo." Ja sam samo rekao: "Nemoj da mi se pravdaš, smradu jedan, ti si smrad, ti i tvoj predsjednik. Sve da sam se namjerno slikao, ne s Naserom Orićem, nego s ne znam kime, namjerno, a nisam, imali ste ljudsku obavezu prema meni da me kako vi možete i koliko možete odbranite, jer ono što sam ja za vas učinio, u stvari za tog "gospodina", Saša ga zove lažni predsjednik.

Ja se ne bavim politikom. Šta sam ja za njih učinio? Koliko sam im puta pjevao, na kraju krajeva, zbog koga su dobili izbore 2022. godine. Sve sam im mitinge pjevao, Saša je sa mnom bio, cijela naša ekipa, sve smo mi odradili. Čak i ovaj drikavac pjevač, lažni predsjednik, pjevao je na onoj bini. Bio sam šokiran i onda, naravno, u mom životu stanje šoka traje vrlo kratko. Prelazi u bijes, a kad pređe u bijes, onda drži se ko može. Ja sam onda riješio da se odbranim, a "gospodin" Dodik, lažni predsjednik, on je tamo kod njegovih bogomdan i ne smije niko da mu ništa kaže, mislio je da neće dobiti odgovor i tu je nastala zabuna. Krenula lavina moja, Saša kao moj brat i prijatelj i saradnik je naravno stao na moju stranu i krenuo da me brani. I onda je krenulo ovo što je krenulo i onda se polako razmotavalo klupko. Taj lažni predsjednik, ne znam više kako da ga nazovem. Ovdje nije stvar više ni funkcije, ni nacionalnosti, ni boje kože. Loš čovjek. Taj loš čovjek, jako loš čovjek, može da bude marsovac, može da bude predsjednik i može da bude higijeničar, loš čovjek.

Saša: Oni su mi čak nudili, mnogi bi to menadžeri prihvatili, pa bi objasnili pjevačima. Pa to se dešava sad u Makedoniji. Oni uhapse pjevača pa ga puste sutradan, naravno dogovore se s menadžerima kao samo da pokriju to što se dešavalo sad s Lukasom. Dogovore se s menadžerima i onda im daju dvije dodatne tezge, koje naravno ne može gazda da opravda, jer ne može toliko karata da proda, niti pića i naravno to donira neko iz vlade ko je toliko zaljubljen da je spreman i da donira i šta se dešava? Onda kad okrenu pet krugova pjevača, dođu u situaciju da se zapituju a gdje je Aca Lukas jer ko prodaje najviše karata, ko najviše puni klubove, gdje se prodaje najviše pića i gdje se prave najbolje žurke, pa kod Ace Lukasa. I to se zna. Ali Aca Lukas ne da na sebe. Saša Mirković također ne da na sebe, a nas dvojica zajedno ne damo na nas. I to je osnova cijele priče. I na kraju krajeva, ne damo ni na ovu državu zato što ja mislim da ima povezanosti čak između te dvije priče. Ovaj lažni predsjednik iz Laktaša koji tamo ima onolike dvorce, vile i sve ostalo... Ja sam bio u toj destileriji, video na šta to sve liči, a inače tu je komšija u Užičkoj ulici. Moj kapital nije sporan. Ja sam čovjek koji se bavi biznisom i uvijek mogu da opravdam svaki svoj dinar. Mene baš zanima odakle njemu, recimo, vila na Dedinju od tri i po miliona eura, koju je kupio od kubanske ambasade dok narod u Republici Srpskoj živi na ivici bijede.

Ti hoćeš da kažeš da je ovo zapravo politička priča.

Saša: Apsolutno politička priča. Ovo nema nikakve veze kakav je on s Naserom Orićem, pa njegovi ljudi i on sam s tim Naserom, pa Naser Orić je to potvrdio, njegovi ljudi sjede s Naserom Orićem i njegovi ljudi dele tendere. Evo ja sad pitam javno odakle Igor Dodik da dobije tender za izgradnju Kliničkog centra u Sarajevu. Pa je li nas oni to prave debilima, ludacima, šta? Mislim, mi to sve nismo znali. Jedina stvar zbog koje se ja lično i u moje i u Acino ime izvinjavam građanima Republike Srpske je to što smo 2022. pomogli tom čovjeku da postane predsjednik Republike Srpske, jer nismo znali sve ove, sve ove stvari. Znaš kad bi mi pomogao u životu? Nikada, pa ni tada. To nema veze sad ni s Jahorinom, ni s parama, to je za nas jedan nastup, dva, tri, pet, deset, ništa. Aca Lukas, dao bog, može da pjeva gdje hoće.

Može, ali opet, s druge strane, ima li tu nekog straha?

Saša: Oni su njemu stavili metu na čelo. Evo, zajedno smo mete, aj pucajte. Zašto smo mete? Mete smo zato što je ovo lažno montirana priča. Okej, čovjek je bio tu, izvinio se zbog onog, ja Aci vjerujem i znam da je to tako, ali da ti njemu stavljaš metu na čelo da je izdajnik, ti koji si zagovarao da Karadžić i Mladić idu u Hag, ti koji si rekao da je u Srebrenici bio genocid. Mi to nismo govorili, niti znamo, niti hoćemo da ulazimo u tu priču. Mi se bavimo nekih drugim stvarima, zabavom. Ne želimo da dijelimo bilo koga. Poštujemo ljude svih vera, nacionalnosti ili nacija i ne želim da više iko prstom upire u nekoga da je on pravoslavac, on musliman, on katolik. Za mene i Aleksandra su svi isti. On je manji nacionalista od mene. Nisam šovinista. Velika je razlika. Znači, nacionalista da, šovinista ne. Volimo svoje, poštujemo tuđe. On je usred Splita za Slobodnu Dalmaciju rekao: "Nemojte da me pitate ništa za 'Oluju', nemojte da me pitate za pitanja gdje vam se neće svidjeti moj odgovor. Zamisli to kažeš Slobodnoj Dalmaciji usred Dalmacije. Na dan koncerta. Na dan koncerta.

Ja sam i vlasnik firme koja ima vlasništvo i nad televizijskim kanalima i portalima i u Hrvatskoj. Kad su krenuli nacionalistički sa Slobodne Dalmacije, vrlo smo im jasno odgovorili, nismo šutili. Ej, a to je srpski kapital. Pa nećete sad da napadate srpski kapital zato što smo mi Srbi. I oni su se ušutali i izvinili za to. Evo moram da kažem i kako su glasniji. Znaš šta je sve rekao Sarajlijama, a njegov sin ode i dobije tender u tom istom Sarajevu. Ja pitam i te ljude tamo, pa jeste vi normalni? Kome bre dajete tendere? Još jedna veoma ozbiljna stvar. Zašto sam rekao da su glasniji. Njegov sestrić Vico Zeljković je predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Ne Fudbalskog saveza Republike Srpske, nego Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik tog saveza je njegov, Dodikov sestrić, Vico Zeljković, član porodice. Možda nemaju nikog boljeg za tu poziciju. Kako na takvim utakmicama plaćeni navijači zvižde himni Srbije? Ja želim da kažem da to nije stav građana.

Aca: Najsretniji sam čovjek što ja uvijek mogu da budem ja i ništa ne moram da uradim da to sakrijem. Mi smo već odavno počeli da živimo zajedno normalno. Tako je. Dobrano dugo godina. Samo što se ovakva stoka okorištava o stvari koje su već normalne kod ljudi kad imaju potrebu za tim. Znači, isti ti ljudi od tog Dodika i onog njegovog satrapa Eleka, koji je sutradan Naseru Oriću poslao najskuplji viski, onaj "makalan" od 18 godina, i deset tompus cigareta, onih velikih, na poklon, da li zbog ovog, ne vjerujem, nego zato što se oni svaki dan čuju telefonom. Ali kad je potrebno, znaš šta je to politika, kad je potrebno, neko prijavi da ima slike Ace Lukasa s Naserom Orićem, koga Aca Lukas i ne poznaje. Baš ih briga za to, već je tada taj Indijanac pomislio da će dobiti neki politički poen na Aci Lukasu, kao što ga je dobio uz Acu Lukasa 2022, i da će se sad, pošto mu se drma stolica, u stvari mu se ne drma, nego mu je već izmakla i on stolice više nema... Može da mi zabrani hiljadu puta da budem u Republici Srpskoj, ali ne može da mi zabrani. Zašto? Zato što ću dokle god se on tu mota i dokle god može da kaže tamo nekom policajcu ili šefu policije, idi to prekini, ja ću da dolazim u Republiku Srpsku, da radim svaki koncert i svaki će biti humanitarni za neku školu u tom gradu gdje budem pjevao, daću sav svoj prihod i pjevaću za džabe dokle god je on tamo, ali nijedan koncert više neće otkazati. Tačka. Je l' si čuo, gospodine Dodik? Nijedan, jer ti nemaš na to pravo. A moju egzistencija ti ne možeš da ugroziš, a svoju si osigurao davno. Meni je samo krivo, što je maloprije Saša rekao, što smo ti omogućili 2022. da još tri godine jašeš ove jadne ljude u Republici Srpskoj, jer sam bio slijep.

Grešku sam tada napravio prvi put, ali je više nikad neću napraviti. Obećavam, ja jednu grešku ne pravim dva puta. Mogu da mu se obratim lično. Majstore, sa mnom si samo na grozno. Jučer sam se sjetio. Kad smo prvi put otišli tamo i kad sam došao do njega, imam jednog prijatelja starijeg dosta od mene, sjedili smo, kaže mi: "Šta ćeš tamo?", a ja kažem "Pa što?". Kaže mi: " Sa ovim kad stojiš, stoj kako hoćeš, samo mu leđa ne okreći."

Prijetnje u porukama

Dobijaš li prijetnje?

Aca: Dobijam poruke gdje meni prijete. Nije mi prvi put da branim svoju ispravnost i da budem ugrožen. Možda nije ni posljednji. Ne plašim se nikoga kad sam ispravan. Budite sigurni da se nikoga ne bojim kad sam ispravan, ako neko hoće da me ubije, može i da proba, al' nemoj da misliš da neću probati ja njega da ubijem. Iskren sam, pričam logične stvari. Opasnost postoji, ali se ja ne bojim.