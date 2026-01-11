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NAKON NASTUPA

Aca Lukas: "Pokušali su da nas ubiju na Jahorini, jedva smo izvukli žive glave"

Aca Lukas smatra da je sve urađeno po nalogu Nedeljka Eleka

Aca Lukas. Facebook

Z. V.

11.1.2026

Nakon nastupa na Jahorini, popularni pjevač Aca Lukas objavio je na Instagramu dramatičnu poruku u kojoj tvrdi da su on i njegov vozač bili metom pokušaja ubistva.

– Poslije nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju po nalogu Nedeljka Eleka – napisao je Lukas u Instagram storiju.

Objava Ace Lukasa. Screenshot /Instagram

Podsjetimo, njegov nastup na Jahorini, planiran za 12. decembar 2025. godine u okviru Ski Opening događaja, otkazan je nakon što je na društvenim mrežama osvanula fotografija Ace Lukasa u društvu Nasera Orića. 

– Olimpijski centar Jahorina obavještava javnost da će koncert Ace Lukasa biti otkazan, a kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom. O novom izvođaču javnost će biti blagovremeno obaviještena – navodi se u saopćenju organizatora.

Iako je nastup otkazan, ostali programi Ski Opening događaja bit će održani po planu.

Ova situacija izazvala je brojne reakcije u javnosti, a Lukas je u međuvremenu poručio da će se uskoro ponovo sresti sa svojim fanovima.

# NAPAD
# ACA LUKAS
# JAHORINA
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