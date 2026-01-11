Aca Lukas: "Pokušali su da nas ubiju na Jahorini, jedva smo izvukli žive glave"

Nakon nastupa na Jahorini, popularni pjevač Aca Lukas objavio je na Instagramu dramatičnu poruku u kojoj tvrdi da su on i njegov vozač bili metom pokušaja ubistva.
– Poslije nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju po nalogu Nedeljka Eleka – napisao je Lukas u Instagram storiju.
Podsjetimo, njegov nastup na Jahorini, planiran za 12. decembar 2025. godine u okviru Ski Opening događaja, otkazan je nakon što je na društvenim mrežama osvanula fotografija Ace Lukasa u društvu Nasera Orića.
– Olimpijski centar Jahorina obavještava javnost da će koncert Ace Lukasa biti otkazan, a kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom. O novom izvođaču javnost će biti blagovremeno obaviještena – navodi se u saopćenju organizatora.
Iako je nastup otkazan, ostali programi Ski Opening događaja bit će održani po planu.
Ova situacija izazvala je brojne reakcije u javnosti, a Lukas je u međuvremenu poručio da će se uskoro ponovo sresti sa svojim fanovima.