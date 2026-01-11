Aca Lukas: "Pokušali su da nas ubiju na Jahorini, jedva smo izvukli žive glave"

Nakon nastupa na Jahorini, popularni pjevač Aca Lukas objavio je na Instagramu dramatičnu poruku u kojoj tvrdi da su on i njegov vozač bili metom pokušaja ubistva.

– Poslije nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju po nalogu Nedeljka Eleka – napisao je Lukas u Instagram storiju.