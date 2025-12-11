Oglasio se Aca Lukas nakon što mu je otkazan koncert u RS: Dodik ne dozvoljava, vidjet ćemo se brzo, ne sekirajte se

Nakon što je otkazan koncert srbijanskog pjevača Ace Lukasa u Banjoj Luci koji je trebao biti održan 29. decembra, oglasio i Aca koji je rekao kako je ovo očekivano.

- Negdje sam ovo očekivao, ali sam u dubini duše mislio da će se koncert održati. Dodik ne dozvoljava svojim građanima da uživaju u koncertu koji su platili. Postigao je kontra efekat jer je koncert rasprodat dvadeset i kusur dana prije. Efekat bi bio da je uspio da me ocrni kako je htio pa bi ljudi onda vraćali karte, rekli bi kakav ovaj Luka - rekao je pjevač između ostalog u obraćanju na Instagramu, pa dodao: