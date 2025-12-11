Oglasio se Aca Lukas nakon što mu je otkazan koncert u RS: Dodik ne dozvoljava, vidjet ćemo se brzo, ne sekirajte se

Nakon što je otkazan koncert srbijanskog pjevača Ace Lukasa u Banjoj Luci koji je trebao biti održan 29. decembra, oglasio i Aca koji je rekao kako je ovo očekivano.
- Negdje sam ovo očekivao, ali sam u dubini duše mislio da će se koncert održati. Dodik ne dozvoljava svojim građanima da uživaju u koncertu koji su platili. Postigao je kontra efekat jer je koncert rasprodat dvadeset i kusur dana prije. Efekat bi bio da je uspio da me ocrni kako je htio pa bi ljudi onda vraćali karte, rekli bi kakav ovaj Luka - rekao je pjevač između ostalog u obraćanju na Instagramu, pa dodao:
- Još jednom ću da se izvinim iako nemam za šta, ali ja ću se izviniti publici u Banjoj Luci i samo da im poručim: „Vidjet ćemo se brzo, ne sekirajte se - poručio je Lukas.
Oglasili su se i iz kluba u kojem je trebalo da održi koncert. Naveli su da će vratiti novac onima koju su već kupili ulaznice.
Podsjećamo, Lukas se našao na meti oštrih kritika nakon što je objavljena fotografija kako sjedi za stolom sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom Armije RBiH u Srebrenici.
Odmah nakon toga Olimpijski centar "Jahorina" obavijestio je javnost da će Lukasov koncert u okviru Ski Opening događaja biti otkazan.