Panika u Lukavcu: Zbog lažne dojave o bombi prekinut koncert Ace Lukasa

U ugostiteljskom objektu Plaža u Lukavcu večeras je nastala kratkotrajna panika nakon dojave o navodno postavljenoj bombi, zbog čega su policijske ekipe odmah reagovale, evakuisale goste i osigurale prostor.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, situacija je ubrzo razriješena.

Kako je potvrđeno za portal "Avaza", dojava je zaprimljena u 21:20 sati, nakon čega su policijski službenici odmah izašli na teren i poduzeli sve propisane mjere.

Svi prisutni gosti preventivno su izvedeni iz objekta, a okolno područje stavljeno je pod pojačan nadzor.

U akciju je uključen i KDZ tim, koji je izvršio detaljan protivdiverzioni pregled objekta. Pregledom je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi i da ne postoji nikakva opasnost po sigurnost građana.

Zbog dojave privremeno je bio prekinut najavljeni koncert Ace Lukasa, ali nakon završetka KDZ pregleda i potvrde da je dojava neosnovana, program je nastavljen, a gosti su se vratili u objekt.