Više od 10 hiljada penzionera pod rizikom

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske stiglo je važno upozorenje za penzionere koji primaju srazmjerne penzije: počevši od maja, njihovo pravo na korištenje zdravstvenih usluga više se neće produžavati automatski.

Da bi i dalje imali pristup ljekarskim pregledima i receptima, ovi građani su prema Zakonu o doprinosima sada u obavezi da sami regulišu i uplaćuju svoje doprinose.

Ova promjena pogađa oko 10.000 građana Republike Srpske koji su veći dio svog radnog staža proveli radeći van granica zemlje.

Ovakva odluka obrazložena je načelom pravičnosti, budući da su ovi radnici decenijama finansirali zdravstvene sisteme drugih država, zakon ih ne tretira na isti način kao penzionere koji su kompletan radni vijek proveli uplaćujući doprinose u budžet Republike Srpske.

Vodič kroz proceduru

Građani koji imaju status „stranog penzionera“ moraju ispoštovati strogu proceduru prijave u dva koraka kako ne bi ostali izvan sistema osiguranja.

Poreska uprava RS: Prva stanica je prijava na obrascu PD 3100. Ovim činom penzioner se u evidenciji zvanično registruje kao osoba koja je dužna da samostalno uplaćuje doprinose na osnovu primanja iz inostranstva.

Poslovnica FZO RS: Nakon regulisanja obaveza u Poreskoj upravi, neophodno je posjetiti nadležnu poslovnicu Fonda. Sa sobom treba ponijeti bankovni izvod iz tekuće godine, na osnovu kojeg će službenici Fonda precizno izračunati visinu osnovice za uplatu.

Finansijske obaveze i važnost rokova

Visina doprinosa za zdravstveno osiguranje fiksirana je na 10,2 posto od ukupnog iznosa inostrane penzije koju korisnik prima.

Shodno tome, oni sa većim penzijama plaćaće veći apsolutni iznos za osiguranje.

Ključna poruka iz Fonda je da je sistem striktan kada je u pitanju disciplina plaćanja.

Krajnji rok za uplatu doprinosa je 20. u mjesecu za protekli mjesec. Ukoliko se desi da penzioner zakasni sa uplatom ili je preskoči, sistem mu automatski onemogućava korišćenje besplatne zdravstvene zaštite.

Za sve nedoumice i pomoć, penzioneri se mogu obratiti zaštitnicima prava u filijalama Fonda ili pozvati besplatnu info-liniju na broj 0800 5 08 08.